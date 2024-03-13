У 2023 році з українців стягнули найбільшу суму боргів за останні 5 років

За 2023 рік виконавчими службами було стягнуто понад 25 млрд грн, що є рекордом за останні 5 років. Але це лише 6% від загальної суми, яку повинні були стягнути з боржників. Загалом, лише 6 копійок з кожної гривні боргу стягується в Україні.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Лише 6 копійок з кожної гривні боргу стягується в Україні

За даними "Опендатабот", майже 2 млн виконавчих документів було виконано державною виконавчою службою та приватними виконавцями у 2023 році.

"Загальна сума, яку стягнули з боржників минулоріч сягла 25,21 млрд грн. За рік сума стягнень зросла у 2,5 рази. Загалом, це найбільша сума за останні 5 років", - зауважують в "Опендатабот".

Аналітики звертають увагу на те, що наразі реалізуються майже 60% від загальної кількості виконавчих проваджень.

"Водночас суми стягнень маленькі — лише 6% від загальної суми, яку повинні були отримати від боржників. Загалом лише 6 копійок з кожної гривні боргу було стягнуто у 2023 році. Нагадаємо, що у 2022 ця сума складала 5 копійок з кожної гривні", - підкреслюють в "Опендатабот".

Там додають, що судове стягнення боргів значно покращилось завдяки появі інституту приватних виконавців та автоматичному блокуванню рахунків.

"Проте ситуація ускладнюється стрімким зростанням кількості боржників через війну та недостатнім інформуванням по штрафах за порушення ПДР, які наразі складають майже 20% від усіх боргів в країні", - підсумовують в "Опендатабот".

1,4 млн боргів накопичили українці від початку повномасштабної війни

1,4 млн боргів накопичили українці від початку повномасштабної війни за даними Єдиного реєстру боржників. Серед боргів у реєстрі наразі найбільше стягнень на користь держави, адмінправопорушень та штрафів за ПДР.

Найбільше зросла кількість боргів по штрафах за адміністративні правопорушення та за несплату комунальних послуг — на 38% та 30% відповідно.

У сфері стягнень на користь держави кількість заборгованостей майже не змінилась: 1,95 мільйона боргів.

Крім того, на чверть побільшало заборгованостей за штрафи через порушення ПДР.

Також на 4,5% за два роки побільшало боржників по аліментах. Для порівняння, за 2021 рік їх кількість зросла на 4,7%.

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