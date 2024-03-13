В 2023 году с украинцев взыскали наибольшую сумму долгов за последние 5 лет

За 2023 год исполнительными службами было взыскано более 25 млрд грн, что является рекордом за последние 5 лет. Но это всего 6% от общей суммы, которую должны были взыскать с должников. В общем, всего 6 копеек с каждой гривны долга взимается в Украине.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Только 6 копеек с каждой гривны долга взимается в Украине

По данным "Опендатабота", почти 2 млн исполнительных документов было выполнено государственной исполнительной службой и частными исполнителями в 2023 году.

"Общая сумма, взысканная с должников в прошлом году достигла 25,21 млрд грн. За год сумма взысканий выросла в 2,5 раза. В общем, это самая большая сумма за последние 5 лет", - отмечают в "Опендатабот".

Аналитики обращают внимание на то, что сейчас реализуется почти 60% от общего количества исполнительных производств.

"В то же время суммы взысканий маленькие — всего 6% от общей суммы, которую должны были получить от должников. Всего лишь 6 копеек с каждой гривны долга было взыскано в 2023 году. Напомним, что в 2022 эта сумма составляла 5 копеек с каждой гривны", - подчеркивают в "Опендатаботе".

Там добавляют, что судебное взыскание долгов значительно улучшилось благодаря появлению института частных исполнителей и автоматическому блокированию счетов.

"Однако ситуация осложняется стремительным ростом количества должников из-за войны и недостаточным информированием по штрафам за нарушения ПДД, которые составляют почти 20% от всех долгов в стране", - заключают в "Опендатабот".

1,4 млн долгов накопили украинцы с начала полномасштабной войны

1,4 млн долгов накопили украинцы с начала полномасштабной войны по данным Единого реестра должников. Среди долгов в реестре сейчас больше взысканий в пользу государства, админправонарушений и штрафов за ПДД.

Больше всего возросло количество долгов по штрафам за административные правонарушения и за неуплату коммунальных услуг - на 38% и 30% соответственно.

В сфере взысканий в пользу государства количество задолженностей почти не изменилось: 1,95 миллиона долгов.

Кроме того, на четверть увеличилось количество задолженностей за штрафы из-за нарушения ПДД.

Также на 4,5% за два года увеличилось количество должников по алиментам. Для сравнения, за 2021 год их количество выросло на 4,7%.

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