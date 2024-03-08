В Україні зафіксували рекордну кількість справ про домашнє насильство

У січні 2024 року було зареєстровано рекордну кількість кримінальних проваджень про домашнє насильство, а саме 435. Це майже вдвічі більше, ніж у січні торік. За даними Генеральної прокуратури України, до суду доходять понад 80% відкритих справ.

Про це повідомляє "Опендатабот".

2705 справ щодо домашнього насильства у 2023 році

За даними аналітиків, кількість справ щодо домашнього насильства зростає рік до року — виключенням став лише перший рік повномасштабного вторгнення.

Торік в Україні було зареєстровано 2705 відповідних кримінальних проваджень, що на 11% більше, ніж у 2021 — 2432 справи.

"Рекордну кількість нових справ про домашнє насильство було зафіксовано у січні 2024 року — 435 за місяць. Це вже на 55% більше, ніж у січні 2023 року, коли зареєстрували 280 таких справ", - підкреслили в "Опендатабот".

Скільки справ доходить до суду

За даними "Опендатабот", в середньому, відкривали на місяць 225 кримінальних проваджень щодо домашнього насильства торік. Для порівняння, у ковідному 2020 таких справ було 184, а у 2021 році — 202 провадження на місяць.

"Загалом 10 351 справа щодо домашнього насильства була зафіксована в Україні за останні 5 років", - зауважили в "Опендатабот".

При цьому, близько 80% від загальної кількості відкритих справ про домашнє насильство доходить до суду щорічно.

Нагадаємо, що стаття 126-1 про домашнє насильство була вперше внесена до Кримінального кодексу України у грудні 2017 року, а набула чинності у січні 2019. Перші справи у звітах Генпрокуратури з’явилися вже у квітні 2019 року.

Одружень в Україні поменшало, а кількість розлучень збільшилася на 35 %

У перший рік повномасштабного вторгнення українці активно одружувались — на 4% більше, ніж у 2021, коли шлюб узяли 214 013 пар. Проте у 2023 одружень різко поменшало — аж на 16% за рік.

За даними Міністерства юстиції, понад 186 тисяч шлюбів було зареєстровано в Україні у 2023 році .Натомість 24 108 сімей вирішили розірвати шлюб.

Київ лідирує не лише за кількістю одружень, а й розірвань шлюбу.