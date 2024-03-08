В Украине зафиксировали рекордное количество дел о домашнем насилии

В январе 2024 года было зарегистрировано рекордное количество уголовных производств о домашнем насилии, а именно 435. Это почти вдвое больше, чем в январе прошлого года. По данным Генеральной прокуратуры Украины, в суд доходят более 80% открытых дел.

Об этом сообщает "Опендатабот".

2705 дел по домашнему насилию в 2023 году

По данным аналитиков, количество дел по домашнему насилию растет из года в год — исключением стал только первый год полномасштабного вторжения.

В прошлом году в Украине было зарегистрировано 2705 соответствующих уголовных производств, что на 11% больше, чем в 2021 — 2432 делах.

"Рекордное количество новых дел о домашнем насилии было зафиксировано в январе 2024 года - 435 в месяц. Это уже на 55% больше, чем в январе 2023 года, когда зарегистрировали 280 таких дел", - подчеркнули в "Опендатаботе".

Сколько дел доходит до суда

По данным "Опендатабот", в среднем, открывали в месяц 225 уголовных производств по домашнему насилию в прошлом году. Для сравнения, в Ковидно 2020 таких дел было 184, а в 2021 году - 202 производства в месяц.

"В общей сложности 10 351 дело по домашнему насилию было зафиксировано в Украине за последние 5 лет", - отметили в "Опендатабот".

При этом около 80% от общего количества открытых дел о домашнем насилии доходит до суда ежегодно.

Напомним, что статья 126-1 о домашнем насилии была впервые внесена в Уголовный кодекс Украины в декабре 2017 года, а вступила в силу в январе 2019 года. Первые дела в отчетах Генпрокуратуры появились уже в апреле 2019 года.

Браков в Украине стало меньше, а количество разводов увеличилось на 35 %

В первый год полномасштабного вторжения украинцы активно женились — на 4% больше, чем в 2021 году, когда брак заключили 214 013 пар. Однако в 2023 году браков резко уменьшилось — на 16% в год.

По данным Министерства юстиции,более 186 тысяч браков было зарегистрировано в Украине в 2023 году. 24 108 семей решили расторгнуть брак.

Киев лидирует не только по количеству бракосочетаний, но и расторжению брака.