Количество судебных дел увеличилось почти в полтора раза: из-за чего чаще всего судятся украинцы

В 2023 году в украинских судах рассматривалось 3 157 293 дел. Это почти в полтора раза больше, чем в 2022 году. Наибольший рост наблюдается среди административных и гражданских дел.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Отмечается, что в прошлом году общее количество открытых судебных дел почти на 46% превысило показатели 2022 года - более 2,1 млн. Больше всего возросли административные и гражданские дела - на 41% и 65% соответственно.

Гражданские дела

По данным "Опендатабот", в судах больше всего рассматривалось гражданских дел. Среди них чаще всего случаются дела о долгах за коммуналку – 321 тысяча, и расторжение брака – 121 тысяча.

"В целом суды за коммуналку являются многолетним уверенным лидером среди всех судебных процессов", - констатируют аналитики.

Кроме того, более 80 тысяч гражданских дел — это суды по кредитам.

Административные дела

Как отмечают в "Опендатабот", в административных делах чаще всего в суд обращались по поводу пенсий - почти 319 тыс. дел. Следует отметить, что 10% всех административных дел касались исков по пенсионному страхованию «чернобыльцев».

Хозяйственные споры

По данным аналитиков, первое и второе места в хозяйственных судах в 2023 году занимали дела приказного производства – почти 10 тыс., иски по поставкам товаров, работ, услуг – около 10 тыс. и поставок энергоносителей – почти 7 тыс.

"Количество дел о банкротстве людей растет из года в год. 1,2 тыс таких производств открылось в судах в прошлом году. Подобные дела являются относительно новым явлением: впервые в Украине «обычный человек» был признана банкротом в конце 2019 года", - подчеркивают в "Опендатабот".

Там добавляют, что хозяйственные споры – это нерешенные проблемы бизнеса, переданные по усмотрению суда. Однако в общем массиве дел такие тяжбы не попадают даже в топ-10.

Уголовное производство

Среди уголовных производств в прошлом году преобладали кражи - 30 тыс. Привлекают внимание дела об отмене ареста имущества - более 15 тыс., и о наркотиках без цели сбыта - 14,5 тыс.

Отметим, как ранее сообщала Счетная палата Украины, недостаточное финансирование апелляционных хозяйственных судов влияет на качество правосудия в Украине и является одной из причин ее ухудшения, в частности, промедление со сроками рассмотрения дел, что может привести к увеличению количества обращений в Европейский суд по правам человека.

В Украине работают над обновлением электронного суда

Минцифры работает над обновлением электронного суда, чтобы упростить документооборот, ускорить рассмотрение дел судами и облегчить коммуникацию между участниками процесса.

Параллельно ведомство работает над электронным исполнительным документом в "Дії" - это решение суда, которое нужно выполнить принудительно.

Благодаря трансформации электронного суда украинцы смогут:

обращаться в суд онлайн, без почтовой корреспонденции и лишних поездок

получать судебные решения в электронной форме

платить штрафы, вносить и возвращать судебный сбор и залог

ознакомиться с материалами электронного судебного дела.

Напомним, в приложении "Дія" можно получить судебное решение с квалифицированной электронной подписью судей. Документ имеет такую же юридическую силу, как и его бумажный аналог.