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Бізнес
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Експортери краще пристосувалися до воєнних реалій, ніж бізнес без зовнішньоекономічної діяльності – дослідження

Експорт
Фото: Depositphotos

Бізнес, що займається експортом, продемонстрував кращу адаптивність до нинішньої ситуації в Україні у порівнянні з підприємствами, які не мають продажів за кордон. Але існують певні відмінності серед експортерів, у залежності від розміру підприємства та сфери діяльності.

Про це свідчать результати опитування бізнесу, проведеного Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій.

"Експортери демонструють кращі оцінки фінансово-економічної ситуації на підприємстві, а також краще оцінюють діловий клімат. На початку війни оцінки бізнесу були більш-менш подібними, але з осені 2022 року підприємства, які займаються експортом, почали краще оцінювати як зовнішньоекономічне середовище, так і ситуацію на підприємстві", - наголосив експерт ІЕД Євген Ангел.

Фото 2 — Експортери краще пристосувалися до воєнних реалій, ніж бізнес без зовнішньоекономічної діяльності – дослідження

За його словами, стан експортної діяльності покращується зі збільшенням розміру підприємства: не експортували останні 12 місяців 33% мікро та 31% малих, але лише 12% середніх підприємств та 8% великих підприємств (станом на березень 2024).

Фото 3 — Експортери краще пристосувалися до воєнних реалій, ніж бізнес без зовнішньоекономічної діяльності – дослідження

Найскладніше мікро- та малому бізнесу

"Чим більший бізнес, тим більш ймовірно, що він мав можливості відновити експортну діяльність. Найскладніше мікро- та малому бізнесу: більше 30% опитаних, які мали експорт до початку війни, не мають зовнішньоекономічної діяльності впродовж останніх 12 місяців. Цей факт свідчить, що владі необхідно задіювати певні інструменти для підтримки саме мікро-, малого бізнесу", - зазначив Євген Ангел.

Він додав, що у розрізі сфери діяльності найскладніша ситуація в опитаних підприємств-виробників будматеріалів та металургії і металообробки, де відповідно 73% та 39% експортерів не мали продажів закордон останні 12 місяців.

Фото 4 — Експортери краще пристосувалися до воєнних реалій, ніж бізнес без зовнішньоекономічної діяльності – дослідження

Очікування щодо зростання експорту

Водночас спостерігається значний оптимізм щодо очікувань зростання експорту: планують збільшення експорту 45% опитаних, а скорочення – лише 4,5%.

У контексті перешкод саме для зовнішньої торгівлі експортерів можна умовно поділити на "активних" (мали експорт впродовж останніх 12 місяців) та "неактивних" (не мали зовнішньоекономічної діяльності впродовж останніх 12 місяців).

Фото 5 — Експортери краще пристосувалися до воєнних реалій, ніж бізнес без зовнішньоекономічної діяльності – дослідження

Перешкоди для експортерів

Логістичні проблеми домінують у топ-3 рейтингу перешкод "активних" експортерів: черги на західних кордонах України, неможливість експорту морем та брак залізничних вагонів/ вантажівок/ водіїв.

Для "неактивних" експортерів головні перешкоди насамперед пов'язані з попитом: є необхідність переорієнтації з ринків СНД, неможливість задовольнити попит на зовнішніх ринках та падіння попиту на продукцію підприємства.

З-поміж загальних труднощів ведення бізнесу головною перешкодою для "неактивних" експортерів є брак робочої сили внаслідок призову та/або виїзду співробітників  - 75%. Для порівняння – проблеми на ринку праці є важливими для 50% українського бізнесу в цілому.

Оптимізм повертається

Український бізнес поступово виходить зі стану повної невизначеності та починає будувати плани на майбутнє. У лютому 2024-го лише близько 15% власників та керівників підприємств не змогли надати відповідь щодо планів свого бізнесу на наступні півроку. Для порівняння: рік тому, у лютому 2023-го, таких було близько 40%.

Вперше за два роки бізнес став впевненішим у довгострокових планах та оптимістичніше дивиться у майбутнє. Частка підприємств, які планують свою діяльність у дворічній перспективі, збільшилась до 60,6%.

За даними ІЕД, 44% опитаних підприємств готові інвестувати у власний розвиток або відновлення в 2024 році. Це одні з найкращих показників з 2011 року: більше планів на інвестиції у бізнесу було лише у 2018 - 2020 роках.

Автор:
Світлана Манько