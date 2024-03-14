Оптимизм возвращается: 44% компаний готовы инвестировать в собственное развитие в 2024 году, - опрос

44% опрошенных предприятий готовы инвестировать в собственное развитие или возобновление в 2024 году. Это одни из лучших показателей с 2011 года: больше планов на инвестиции у бизнеса было только в 2018-2020 годах.

Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса предприятий New Monthly Enterprises Survey (#NRES), проведенного Институтом экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ) в феврале 2024 года.

Несмотря на проблемы с поиском работников, подорожание сырья и физическую угрозу, украинский бизнес с оптимизмом смотрит в будущее и инвестирует в свое развитие или восстановление.

Основные выводы по опросу

1. Украинский бизнес постепенно выходит из состояния полной неопределенности и начинает строить планы на будущее. В феврале 2024-го только около 15% собственников и руководителей предприятий не смогли ответить по поводу планов своего бизнеса на следующие полгода. Для сравнения: год назад, в феврале 2023-го , таких было около 40%.

Процент респондентов, которые не могут определиться по планам на следующие 6 месяцев. График: ИЭИ

2. Уровень неопределенности в перспективе двух лет все еще остается достаточно высоким: около 50% респондентов.

"Существенное уменьшение количества тех, кому сложно строить планы на следующие полгода, говорит о том, что к украинскому бизнесу возвращается оптимизм. Более того, доля предприятий, работающих на 100% мощности, постепенно увеличивается: в феврале 2023-го таких было 6%, теперь уже 15%. Но конечно строить планы на долгосрочный срок (2 года) бизнесменам сложно в условиях войны. И не только им" , - отметила исполнительный директор ИЭИ Оксана Кузякив.

3. В последние месяцы проблемы поиска рабочей силы достигли максимума за всю историю наблюдений. Так, в феврале 2024 года о проблемах с поиском квалифицированных работников сообщали 31% опрошенных предпринимателей, а о проблемах с неквалифицированными работниками — 27% опрошенных.

4. Проблема с поиском рабочей силы заняла второе место среди беспокойств предпринимателей (46% опрошенных). Больше недостатка работников бизнес волнует разве что рост цен на сырье и материалы (49% опрошенных). Опасность для работы заняла третье место (45%).

Основные препятствия для ведения бизнеса в военное время, % респондентов. Иллюстрация: ИЭИ

5. Несмотря на все проблемы, связанные с войной, значительная часть украинского бизнеса считает нынешнее время возможным для инвестиций. Так, в 2023 году 45% опрошенных компаний инвестировали в собственное развитие или восстановление. Более того, 44% опрошенных предприятий готовы инвестировать и в 2024-м. Это одни из лучших показателей с 2011 года: больше планов на инвестиции в бизнес было только в 2018-2020 годах.

Бизнес достаточно оптимистичен в отношении инвестиций, учитывая, что продолжается полномасштабная война. Например, 42% предприятий считают, что сейчас более или менее благоприятное время для инвестиций в оборудование. Для сравнения, в начале 2015 года, когда в активной фазе была АТО, доля таких предприятий составила лишь 14%. Однако все же более половины предприятий (58%) не считают сейчас время благоприятным для покупки оборудования. Согласно опросу, основными препятствиями для инвестиций являются экономическая неопределенность, политическая нестабильность и недостаточные прибыли компаний", - отметил старший научный сотрудник ИЭИ Евгений Ангел.

В ежемесячном опросе ИЭИ принимают участие более 500 украинских предприятий, расположенных в 21 из 27 областей Украины. Полевой этап 22-й волны исследования продолжался с 19 по 29 февраля 2024 года.

Менеджеры предприятий сравнивали результаты работы в феврале 2024 года с январем, оценивали показатели на момент проведения опроса и давали прогнозы на следующие два, три или шесть месяцев. Иногда результаты работы сравнивались с предвоенным периодом.

Фото: ua.depositphotos.com