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Фокус на инновации, экспорт и евроинтеграцию: Украина разрабатывает стратегию промышленного развития

ВВП
В Украине создают дорожную карту для промышленности / Depositphotos

Министерство экономики представило новую концепцию промышленной стратегии во время Международной конференции по восстановлению Украины URC 2025 в Риме. Документ предполагает восстановление промышленного потенциала страны с акцентом на конкурентоспособность, инновации, постоянство и интеграцию в европейские производственные цепи.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Стратегия восстановления украинской промышленности

Обновленная промышленная стратегия Украины предполагает возобновление и модернизацию производственных мощностей после войны.

Основная цель – повышение производительности, устойчивости и интеграции в глобальные цепи добавленной стоимости. Документ ориентирован на создание конкурентоспособной, инновационной и экспортно-ориентированной промышленной экосистемы, усиление сотрудничества с рынком ЕС, развитие бизнес-среды и создание новых рабочих мест.

Среди ключевых задач — переход от кризисных мер к стабильному экономическому росту за счет эффективной политики, пересмотра существующих программ поддержки, запуска партнерских платформ между государством и бизнесом и внедрение стратегий разумной специализации в соответствии со стандартами ЕС.

В стратегии также учтены основные вызовы : разрушение производственной инфраструктуры, высокая углеродная зависимость, технологическая отсталость, сырьевая направленность экономики и низкая эффективность государственных предприятий.

В документе определены приоритетные направления развития — машиностроение, строительство и инфраструктура, ИТ и цифровые технологии, оборонная промышленность, зеленая металлургия, энергетика и агропереработка.

Финализация стратегии запланирована до конца 2025 года, а ее внедрение предусмотрено на период 2026-2030 годов. Разработку документа Министерство экономики осуществляет сотрудничество с Всемирным банком, OECD, UNIDO и Киевской школой экономики.

Напомним, за пять месяцев 2025 наибольшая доля в уплате налогов, сборов и платежей в сводный бюджет Украины приходится на предприятия перерабатывающей промышленности и торговли — 17,6% и 17,2% соответственно.

Автор:
Ольга Опенько