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Фокус на інновації, експорт і євроінтеграцію: Україна розробляє стратегію промислового розвитку

ВВП
В Україні створюють дорожню карту для промисловості / Depositphotos

Міністерство економіки  презентувало нову концепцію промислової стратегії під час Міжнародної конференції з відновлення України URC 2025 у Римі. Документ передбачає відновлення промислового потенціалу країни з акцентом на конкурентоспроможність, інновації, сталість та інтеграцію у європейські виробничі ланцюги.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Стратегія відновлення української промисловості

Оновлена промислова стратегія України передбачає відновлення та модернізацію виробничих потужностей після війни.

Основна мета — підвищення продуктивності, стійкості та інтеграції у глобальні ланцюги доданої вартості. Документ орієнтований на створення конкурентоспроможної, інноваційної та експортно-орієнтованої промислової екосистеми, посилення співпраці з ринком ЄС, розвиток бізнес-середовища та створення нових робочих місць.

Серед ключових завдань — перехід від кризових заходів до стабільного економічного зростання за рахунок ефективної політики, перегляду наявних програм підтримки, запуску партнерських платформ між державою та бізнесом і впровадження стратегій розумної спеціалізації відповідно до стандартів ЄС.

У стратегії також враховано основні виклики: руйнування виробничої інфраструктури, високу вуглецеву залежність, технологічну відсталість, сировинну спрямованість економіки та низьку ефективність державних підприємств.

Натомість у документі визначено пріоритетні напрями розвитку — машинобудування, будівництво та інфраструктура, ІТ і цифрові технології, оборонна промисловість, зелена металургія, енергетика та агропереробка.

Фіналізація стратегії запланована до кінця 2025 року, а її впровадження передбачене на період 2026–2030 років. Розробку документа Міністерство економіки здійснює у співпраці зі Світовим банком, OECD, UNIDO та Київською школою економіки.

Нагадаємо, за п’ять місяців 2025 року найбільша частка в сплаті податків, зборів та платежів до зведеного бюджету України припадає на підприємства переробної промисловості та торгівлі — 17,6% та 17,2% відповідно.

Автор:
Ольга Опенько