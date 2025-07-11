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В окружении Зеленского рассматривают замену нынешнему руководству НКЦБФР

Руслан Магомедов
Глава НКЦБФР Руслан Магомедов. Фото: nssmc.gov.ua

В окружении президента Украины Владимира Зеленского рассматривают возможность замены нынешнего руководства Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку во главе с Русланом Магомедовым.

Об этом изданию Delo.ua сообщил информированный источник во власти.

Причины возможной замены руководства НКЦБФР

Причина возможной замены руководства НКЦБФР – недостаточный уровень профессионализма персонально отдельных членов Комиссии.

"Основная проблема состоит в непрофессионализме. Отсюда – все другие проблемы",аргументирует собеседник издания.

Согласно украинскому законодательству, председатель и члены НКЦБФР назначаются Президентом Украины на шесть лет и освобождаются от должностей в соответствии с его указами.

По словам источника Delo.ua, недовольство качеством работы руководства НКЦБФР назревает в окружении украинского президента уже около полугода.

Увольнение должно состояться после того, как будет найдена замена нынешнему составу руководства НКЦБФР.

"Проблема – в короткой скамье запасных",объясняет ситуацию собеседник Delo.ua.

Напомним, сейчас НКЦБФР возглавляет Руслан Магомедов. В состав руководства входят шесть членов комиссии: Юрий Бойко, Арсен Ильин, Юрий Шаповал, Ярослав Шляхов, Ираклий Барамия, Максим Либанов. Нынешний состав руководства НКЦБФР возглавляет Комиссию с 2021 года.

По результатам восьмого пересмотра программы Международного валютного фонда относительно механизма расширенного финансирования Украины (EFF) на период 2023-2027 годов до конца августа должен быть проведен аудит работы руководства НКЦБФР. Это один из "маяков" программы EFF, выполнение которого обеспечит дальнейшее финансирование Украины от МВФ.

Автор:
Руслан Кисляк