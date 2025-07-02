Возвращение активов "Фридом Финанс Украина": НКЦБФР сформировала список клиентов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) одобрила перечень активов клиентов ООО "Фридом Финанс Украина", имеющих право на возврат заблокированных активов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение комиссии.

Отмечается, что этот перечень включает тысячи активов, принадлежащих физическим лицам (19 679 позиций), юридическим лицам (724 позиции) и инвестиционным фондам (38 позиций).

Он сформирован на основе данных, полученных от временного руководителя Фридом Финанс, Национального депозитария (НДУ), Национального банка Украины (НБУ), Расчетного центра (РЦ) и банков, где хранятся средства.

В то же время, часть позиций пока не включена из-за необходимости их подтверждения или ожидания результатов проверки на предмет возможных санкционных ограничений.

Одобренный перечень проходит согласование других компетентных органов. После согласования всеми заинтересованными сторонами, окончательный перечень будет утвержден комиссией.

Параллельно завершается доработка третьего нормативного акта, одобренного Комиссией ранее, четко определяющего порядок фактического возврата активов. Его утверждение вместе с финализированным перечнем откроет возможность клиентам подавать заявки на возврат средств через свои депозитарные учреждения и инвестиционные фирмы.

Указывается, что НКЦБФР впоследствии подготовит инфографику и четкие инструкции — что делать клиентам для получения принадлежащих им активов, а также ответы на другие важные вопросы.

Ранее глава НКЦБФР предполагал, что первые выплаты клиентам брокера "Фридом Финанс Украина", чьи средства были заморожены после введения санкций в октябре 2022 года, могут начаться летом этого года.

Напомним, 13 января Совет национальной безопасности и обороны уточнила санкции против "Фридом Финанс Украина", разблокировав принадлежащие клиентам компании активы и отменив запрет на осуществление финансовых операций по приобретению государственных облигаций.