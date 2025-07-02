Повернення активів "Фрідом Фінанс Україна": НКЦПФР сформувала список клієнтів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) схвалила перелік активів клієнтів ТОВ “Фрідом Фінанс Україна”, які мають право на повернення заблокованих активів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення комісії.

Зазначається, що цей перелік охоплює тисячі активів, що належать фізичним особам (19 679 позицій), юридичним особам (724 позиції) та інвестиційним фондам (38 позицій).

Він сформований на основі даних, отриманих від тимчасового керівника "Фрідом Фінанс", Національного депозитарію (НДУ), Національного банку України (НБУ), Розрахункового центру (РЦ) та банків, де зберігаються кошти.

Водночас частина позицій наразі не включена через необхідність їх підтвердження або очікування результатів перевірки на предмет можливих санкційних обмежень.

Наразі схвалений перелік проходить узгодження інших компетентних органів. Після погодження всіма зацікавленими сторонами, остаточний перелік буде затверджено комісією.

Паралельно завершується доопрацювання третього нормативного акту, схваленого Комісією раніше, який чітко визначає порядок фактичного повернення активів. Його затвердження, разом із фіналізованим переліком, відкриє можливість клієнтам подавати заявки на повернення коштів через свої депозитарні установи та інвестиційні фірми.

Вказується, що НКЦПФР згодом підготує інфографіку та чіткі інструкції — що робити клієнтам для отримання належних їм активів, а також відповіді на інші важливі питання.

Раніше очільник НКЦПФР припускав, що перші виплати клієнтам брокера "Фрідом Фінанс Україна", чиї кошти були заморожені після введення санкцій у жовтні 2022 року, можуть початися влітку цього року.

Нагадаємо, 13 січня Рада національної безпеки і оборони уточнила санкції проти "Фрідом Фінанс Україна", розблокувавши активи, які належать клієнтам компанії, і скасувавши заборону на здійснення фінансових операцій із придбання державних облігацій.