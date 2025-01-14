НКЦПФР розблокувала повернення коштів клієнтів "Фрідом Фінанс Україна"

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) отримала спеціальні повноваження для організації повернення заблокованих активів клієнтам компанії "Фрідом Фінанс Україна".

Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

Як ідеться на сайті президента, 13 січня Рада національної безпеки і оборони уточнила санкції проти "Фрідом Фінанс Україна", розблокувавши активи, які належать клієнтам компанії, і скасувавши заборону на здійснення фінансових операцій із придбання державних облігацій.

НКЦПФР уточнює, що це дозволяє розв'язати проблеми клієнтів "Фрідом Фінанс Україна".

За інформацією регулятора, процес реалізується поетапно. Наразі вже завершено формування переліку клієнтів підсанкційного брокера та їхніх активів.

Наступний етап – перевірка клієнтів на предмет звʼязків із підсанкційними особами та країною-агресором, розповіли у пресслужбі.

Далі, як повідомляється, НКЦПФР доопрацює та оприлюднить рішення, яке визначить подальший механізм для розблокування активів клієнтів "Фрідом Фінанс Україна", які пройшли перевірку.

Додамо, що НКЦПФР призначила тимчасове керівництво у ТОВ "Фрідом Фінанс Україна" 11 червня. Ним став Олександр Бондарчук.

На рахунках компанії заблоковано 3,5 млрд грн

Зауважимо, що 19 жовтня 2022 року Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ухвалила рішення запровадити санкції проти інвестиційної компанії "Фрідом Фінанс Україна" строком на п'ять років. Слідом за РНБО НКЦПФР зупинила компанії п'ять ліцензій, які давали їй право, зокрема, надавати брокерські послуги та проводити операції із цінними паперами.

Таких прецедентів на фінансовому ринку в Україні ще не було. В результаті склалася ситуація, коли кошти та цінні папери клієнтів були заблоковані на рахунках української юридичної особи, а механізму їх повернення законодавством не передбачалось.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, протягом приблизно вже двох років заблоковано 12 748 рахунків у цінних паперах. 95% – фізичні особи.

Загальна вартість заблокованих на рахунках компанії активів становить 3,5 млрд грн.