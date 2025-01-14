НКЦБФР разблокировала возврат средств клиентов "Фридом Финанс Украина"

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) получила специальные полномочия по организации возврата заблокированных активов клиентам компании "Фридом Финанс Украина".

Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.

Как говорится на сайте президента, 13 января Совет национальной безопасности и обороны уточнил санкции против "Фридом Финанс Украина", разблокировав принадлежащие клиентам компании активы и отменив запрет на осуществление финансовых операций по приобретению государственных облигаций.

НКЦБФР уточняет, что это позволяет решить проблемы клиентов "Фридом Финанс Украина".

По информации регулятора, процесс реализуется поэтапно. Уже завершено формирование перечня клиентов подсанкционного брокера и их активов.

Следующий этап – проверка клиентов на предмет связей с подсанкционными лицами и страной-агрессором, рассказали в пресс-службе.

Далее, как сообщается, НКЦБФР доработает и обнародует решение, которое определит дальнейший механизм для разблокирования прошедших проверку активов клиентов "Фридом Финанс Украина".

Добавим, что НКЦБФР назначила временное руководство в ООО "Фридом Финанс Украина" 11 июня. Им стал Александр Бондарчук.

На счетах компании заблокировано 3,5 млрд грн

Отметим, что 19 октября 2022 г. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение ввести санкции против инвестиционной компании "Фридом Финанс Украина" сроком на пять лет. Вслед за СНБО НКЦБФР остановила компании пять лицензий, дававших ей право, в частности, оказывать брокерские услуги и проводить операции с ценными бумагами.

Таких прецедентов на финансовом рынке в Украине еще не было. В результате сложилась ситуация, когда средства и ценные бумаги клиентов были заблокированы на счетах украинского юридического лица, а механизм их возврата законодательством не предусматривался.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, в течение примерно двух лет заблокировано 12 748 счетов в ценных бумагах. 95% – физические лица.

Общая стоимость заблокированных на счетах компании активов составляет 3,5 млрд. грн.