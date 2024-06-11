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НКЦБФР назначила временное руководство "Фридом Финанс"
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) 11 июня назначила временное руководство в ООО "Фридом Финанс Украина".
Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.
Там напомнили, что у регулятора появились новые полномочия, позволяющие начать процесс урегулирования ситуации с клиентами ООО "Фридом Финанс Украина".
Это стало возможным в связи с принятием Верховной Радой нового Закона Украины о регулировании и надзоре на рынках капитала и организованных товарных рынках (№3585-ІХ).Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Первым шагом НКЦБФР стало принятие постановления о назначении по результатам конкурсного отбора временного руководителя исполнительного органа профессионального участника, которым стал Александр Бондарчук.
"Ключевой задачей в этом важном процессе, которую ставит перед собой Комиссия, является безотлагательное решение вопроса с активами клиентов компании Фридом Финанс Украина, которые, к сожалению, остаются заблокированными на счетах уже достаточно долгое время. Все действия и задачи будут выполняться исключительно с учетом требований санкционной политики государства", - говорится в сообщении НКЦБФР.
Напомним, что в 2022 году СНБО наложил санкции на ООО "Фридом Финанс Украина" как на юридическое лицо, предоставляющее финансовые услуги. Таких прецедентов на финансовом рынке в Украине еще не было. В результате сложилась ситуация, когда средства и ценные бумаги клиентов были заблокированы на счетах украинского юридического лица, а механизм их возврата законодательством не предусматривался.
Не прошло и два года
Это событие уже успел прокомментировать народный депутат Ярослав Железняк.
"Комиссия по ценным бумагам наконец-то вводит временное руководство на "Фридом Финанс". Это именно тот подсанкционный брокер, которого долго защищала НКЦБФР и на заседании по которому они не пришли всем составом на Комитет", - отметил нардеп.
Он напомнил, что уже около двух лет заблокировано 12 748 счетов в ценных бумагах. 95% – физические лица.
Общая стоимость заблокированных на счетах компании активов составляет 3,5 млрд. грн.
"Самое позорное - 2,5 тыс клиентов "Фридом Финанса" инвестировали из-за этого брокера в "военные облигации". А сейчас государство их просто бросило. И даже некоторые должностные лица до сих пор пытаются сохранить лицензию компании. Ну и деньги владельцев компании, которые должны быть национализированы", – подчеркнул Железняк.
По его словам, ситуация уже дошла до такого абсурда, что недавно депутаты подали закон передать этот вопрос из НКЦБФР в Фонд гарантирования вкладов.
"Посмотрим, как будет продвигаться дальше эта история с временным руководством", - отметил Железняк.