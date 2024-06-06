НКЦБФР лишила "Украинскую биржу" лицензии

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) лишила АО "Украинская биржа" лицензии. Соответствующее решение было принято 5 июня.

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Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на источники в НКЦБФР.

Отмечается, что эту информацию также подтвердил один из акционеров биржи, уточнивший, что решение вступит в силу только через месяц, то есть в начале июля.

Какая причина лишения лицензии

Причина принятия такого решения – нарушение закона "О рынках капитала и организованных товарных рынках". Дело в том, что владельцем существенного пакета акций любого лицензиата НКЦБФР не может быть лицо, в отношении которого, в частности, применены санкции. И такое лицо есть среди участников "Украинской биржи".

"Собственно единственным лицом, имеющим существенное участие в его капитале, является Тимур Турлов, в отношении которого еще в октябре 2022 года указом президента Владимира Зеленского было введено в действие решение СНБО о введении против него пятилетних санкций. Среди ограничений по нему – блокирование активов", – говорится в сообщении ЭП.

Турлов через компанию Freedom Holding Corp. владеет 24,26% акций "Украинской биржи".

Ее миноритарным акционером (2,49%), через "Сбербанк России" и цепочку оффшорных компаний, является Министерство финансов Российской Федерации.

Напомним, ранее сообщалось, что "Украинская биржа" планирует судиться в случае лишения лицензии НКЦБФР. В УБ заявляли, что у Комиссии нет достаточных правовых оснований для остановки/отзыва лицензии "Украинской биржи" на основании имеющегося производства.

Добавим, что 29 апреля акционеры фондовой биржи ПФТС проголосовали за аннулирование имеющихся у нее лицензий на организацию торгов ценными бумагами и финансовыми инструментами.

Участникам рынка предложили создать новую биржу

Напомним, в апреле 2024 года в НКЦБФР предупредили, что биржи ПФТС и "Украинская биржа" могут потерять лицензии. Комиссия предложила рассмотреть возможные варианты решения, в том числе создание новой биржи.

8 мая группа инвестиционных компаний, КУА и банк обратились к председателю комиссии Руслану Магомедову с письмом (копия есть в распоряжении ЭП) в котором, учитывая обстоятельства, они информировали о намерении создать новую биржу. Также они просили поддержать эту инициативу.

Впоследствии Магомедов направил письмо (копия есть в распоряжении ЭП) премьер-министру Денису Шмыгалю, в котором глава комиссии поддержал инициативу и просил то же сделать правительство. Государству он предложил поучаствовать в капитале новой биржи на уровне 25-30%.

В результате этот вопрос вынесли на заседание Совета финансовой стабильности. 6 июня ее члены приняли решение, что государство не должно участвовать в создании новой биржи.

Об "Украинской бирже"

"Украинская биржа" была основана 15 мая 2008 года ведущими участниками украинского рынка ценных бумаг совместно с российской фондовой биржей РТС, позже объединившейся с "Московской биржей".

УБ первой запустила рынок заявок, интернет-трейдинг, рынок РЕПО, расчеты из-за центрального контрагента и срочный рынок. Однако в середине июля 2018 года биржа приостановила торговлю всеми ценными бумагами в режиме безадресных заявок из-за запрета использовать в своей деятельности программное обеспечение "Московской биржи".

В марте 2019 года УБ заявило о возобновлении торгов на рынке заявок на новой платформе.

В начале февраля 2024 года собрание акционеров УБ решило увеличить ее уставный капитал на 20% - до 60 млн грн. На момент собрания ее крупнейшими акционерами были Freedom Holding Corp. (США) – 24,2651%, экс-министр финансов Украины и член биржевого совета Юрий Колобов – 8,9989%, кипрская Dragon Capital Investments Limited – 7,4031%, председатель правления биржи Артемий Ершов – 6,9032% и директор по развитию биржи Алексей Сухоруков – 5,9193%.

В 2023 году на бирже было заключено 159,8 тыс. сделок на 20,98 млрд грн, тогда как годом ранее – 204,0 тыс. на 16,01 млрд грн.

Фото: ua.depositphotos.com