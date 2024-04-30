"Украинская биржа" планирует судиться в случае лишения лицензии НКЦБФР

У Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку отсутствуют достаточные правовые основания для остановки/отзыва лицензии "Украинской биржи" (УБ) на основании имеющегося производства.

Об этом заявил глава правления УБ Артемий Ершов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, НКЦБФР ранее предупредила участников рынка о наличии риска потери двумя из трех украинских фондовых бирж – ПФТС (Киев) и УБ – лицензий из-за нарушения лицензионных условий и предложила рассмотреть возможные варианты решения, в частности создание новой биржи, а также добровольного составления биржевых лицензий.

НКЦБФР рассматривает возможность введения на биржу временной администрации

"Мы будем отстаивать законные права и интересы наших акционеров и участников всеми доступными нам законными способами", - отметил Ершов.

По его мнению, лишение лицензии бирж противоречит интересам участников рынка и государства, однако сомневается, что для комиссии отстаивание таких интересов является приоритетом.

"Например, на прошлой неделе у меня из нескольких несвязанных между собой источников появилась информация, что НКЦБФР рассматривает возможность введения на биржу временной администрации, чтобы ее руками инициировать сдачу лицензии", - сообщил Ершов, признав, что такое развитие ситуации действительно увеличит риск потери УБ лицензии

Председатель правления отметил, что может документально опровергнуть претензии регулятора о якобы отсутствии коммуникации между менеджментом биржи, ее наблюдательным советом и акционерами.

По его словам, в частности, с наблюдательным советом и акционерами обсуждали предложение о сдаче лицензии.

"Наблюдательный совет на своем заседании 26 апреля не нашел оснований для того, чтобы по своей инициативе вынести на рассмотрение собрания акционеров вопрос о добровольной сдаче лицензии биржей. Акционеры тоже пока не инициировали рассмотрение этого вопроса на собрании", - подчеркнул Ершов.

Наличие подсанкционных конечных бенефициарных владельцев

Ершов также не согласился с мнением главы НКЦБФР Руслана Магомедова, что в УБ отсутствует возможность устранить или снизить риск для ее лицензии из-за наличия в акционерной структуре и подсанкционных конечных бенефициарных собственников и гражданина России.

"С одной стороны, с момента введения санкций, предусматривающих блокирование активов, у УБ нет возможности юридическим путем изменить структуру собственности из-за выкупа доли акционеров. С другой стороны, есть практика, когда в пределах аналогичных санкций государство подавало в суд и изымало подсанкционные пакеты акций". акционеров (например по пакету акций "Расчетного центра", принадлежавших "Московской бирже")", - подчеркнул Ершов.

По его словам, НКЦБФР стоило бы выступить с инициативой изъятия пакетов подсанкционных акционеров в доход государства, однако этого не произошло за 1,5 года с момента введения санкций в отношении казахстанского бизнесмена Тимура Турлова, основателя и мажоритария американской Freedom Holding Corp., которой принадлежит 24 ,2561% акций УБ.

"Учитывая действующую законодательную и нормативную базы, я не считаю, что у НКЦБФР есть достаточно правовых оснований, чтобы поэтому применять к УБ меры воздействия в виде остановки/отзыва лицензии", - подчеркнул Ершов, добавив, что законопроект №11037, на как на угрозу лицензии УБ также ссылался председатель комиссии Магомедов, 26 апреля был отозван.

Добровольный выход с рынка

Дополнительно комментируя предложение НКЦБФР о возможности добровольного ухода ПФТС и УБ с рынка, председатель правления последней сравнил это с "диверсией", потому что по факту это будет означать монополию биржи "Перспектива".

"Это точно не повышает доверие среди инвесторов (нынешних и будущих) и не отвечает практикам и принципам ЕС, зафиксированным в документах между Украиной и ЕС", – считает Ершов.

По его мнению, создание новой биржи также не имеет смысла, поскольку приведет лишь к дополнительным расходам, не создавая добавленную стоимость для акционеров, но создавая большие риски для участников.

"В моем понимании, для всех участников рынка на сегодняшний день основным приоритетом является поддержание непрерывности получения тех сервисов, которые предоставляют УБ и ПФТС", - заявил председатель правления УБ.

Он добавил, что предложенная НКЦБФР модель создания новой биржи в виде ООО с одним-двумя совладельцами убыточна, поскольку нарушает заложенные при создании УБ и соблюденные ею до сих пор принципы широкого представительства среди акционеров профучастников рынка и отсутствия контролирующих акционеров из их числа.

"В настоящее время модель, предложенная НКЦБФР, в том виде, как это было сделано, имеет вид попытки под предлогом очистки состава акционеров УБ от санкционных лиц, по сути, избавить (мягко говоря) имеющихся добросовестных акционеров их инвестиций и потенциально государство в части и будущих доходов от пакетов акций подсанкционных лиц и стоимости имеющихся пакетов акций в пользу акционеров новой биржи", - подытожил Ершов.

Об Украинской бирже

"Украинская биржа" была основана 15 мая 2008 года ведущими участниками украинского рынка ценных бумаг совместно с российской фондовой биржей РТС, позже объединившейся с "Московской биржей".

УБ первой запустила рынок заявок, интернет-трейдинг, рынок РЕПО, расчеты из-за центрального контрагента и срочный рынок. Однако в середине июля 2018 биржа приостановила торговлю всеми ценными бумагами в режиме безадресных заявок из-за запрета использовать в своей деятельности программное обеспечение "Московской биржи".

В марте 2019 года УБ заявило о возобновлении торгов на рынке заявок на новой платформе.

В начале февраля 2024 года собрание акционеров УБ решило увеличить ее уставный капитал на 20% - до 60 млн грн. На момент собрания ее крупнейшими акционерами были Freedom Holding Corp. (США) – 24,2651%, эксминистр финансов Украины и член биржевого совета Юрий Колобов – 8,9989%, кипрская Dragon Capital Investments Limited – 7,4031%, председатель правления биржи Артемий Ершов – 6,9032% и директор по развитию биржи Алексей Сухоруков – 5,9193%.

В 2023 году на бирже было заключено 159,8 тыс. сделок на 20,98 млрд грн, тогда как годом ранее – 204,0 тыс. на 16,01 млрд грн.

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