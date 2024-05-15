НКЦБФР отменила обязательную сертификацию специалистов на рынке капитала

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку полностью упразднила требование об обязательной сертификации работников профессиональных участников рынков капитала. Теперь для работы в этой сфере не требуется сертификат специалиста как для получения лицензии, так и для осуществления профессиональной деятельности.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Это решение вступит в силу не только во время военного положения, но и после его завершения. НКЦБФР руководствовалась новыми законодательными изменениями, исключившими полномочия регулятора по сертификации специалистов.

"С начала нашей каденции мы боролись с этой устаревшей конструкцией, когда работник и директор должны были каждые три года получать сертификат. Мы приложили много усилий на этом пути, чтобы сегодня мы могли сказать – сертификаты не нужны. Наконец-то этот архаизм в прошлом. Это только начало, мы решительно настроены переформатировать функционал регулятора, стать доступными и удобными для участников рынка", - заявил глава НКЦБФР Руслан Магомедов.

НКЦБФР признала утратившим силу Положение о сертификации специалистов по вопросам рынков капитала и организованных товарных рынков с 2013 года. Это стало возможным благодаря изменениям в Законе №3585-IX, пересмотревшему перечень полномочий регулятора.

Отмена обязательной сертификации работников рассматривается как шаг к дерегуляции, упрощению ведения бизнеса на финансовых рынках и перезапуску функционала НКЦБФР в соответствии с современными вызовами.

Какие сертификаты выдавала НКЦБФР

Комиссия выдавала сертификаты на право совершения действий, связанных с непосредственным проведением профессиональной деятельности на фондовом рынке.

К ним относились:

торговля ценными бумагами;

депозитарная деятельность;

управление активами институциональных инвесторов;

организация торговли на фондовом рынке;

клиринговая деятельность;

деятельность по управлению ипотечным покрытием.

Отметим, НКЦБФР выдавала несколько видов сертификатов специалистов для работы на рынках капитала и организованных товарных рынках.

Основная цель сертификации – обеспечить надлежащий квалификационный уровень специалистов, работающих на рынках капитала. Сертификат был обязательным для руководителей и специалистов профучастников при получении лицензии и профессиональной деятельности.

Согласно действующим в то время требованиям, сертификации Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку подлежали следующие категории лиц:

Руководители юридических лиц-профессиональных участников фондового рынка (за исключением банков, если у них есть заместитель руководителя или член исполнительного органа, ответственный за профессиональную деятельность на фондовом рынке). Заместители руководителей юридических лиц, отвечающие за распределение обязанностей за осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке. Руководители соответствующих структурных подразделений юридических лиц непосредственно осуществляют определенный вид профессиональной деятельности на фондовом рынке. При отсутствии заместителя руководителя, ответственного за фондовый рынок, сертификация требовалась для руководителей вышестоящих структурных подразделений. Специалисты юридических лиц, непосредственно совершающих действия, связанные с осуществлением профессиональной деятельности на фондовом рынке.

Таким образом, обязательная сертификация относилась к руководителям и ключевым работникам профессиональных участников, задействованных в различных видах фондовых операций, с целью обеспечения должного уровня их квалификации.

Однако НКЦБФР отказалась от этого требования как устаревшего. Теперь никакие сертификаты не будут нужны для работы на рынках капитала в Украине.