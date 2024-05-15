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НКЦБФР отменила обязательную сертификацию специалистов на рынке капитала
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку полностью упразднила требование об обязательной сертификации работников профессиональных участников рынков капитала. Теперь для работы в этой сфере не требуется сертификат специалиста как для получения лицензии, так и для осуществления профессиональной деятельности.
Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
Это решение вступит в силу не только во время военного положения, но и после его завершения. НКЦБФР руководствовалась новыми законодательными изменениями, исключившими полномочия регулятора по сертификации специалистов.
"С начала нашей каденции мы боролись с этой устаревшей конструкцией, когда работник и директор должны были каждые три года получать сертификат. Мы приложили много усилий на этом пути, чтобы сегодня мы могли сказать – сертификаты не нужны. Наконец-то этот архаизм в прошлом. Это только начало, мы решительно настроены переформатировать функционал регулятора, стать доступными и удобными для участников рынка", - заявил глава НКЦБФР Руслан Магомедов.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
НКЦБФР признала утратившим силу Положение о сертификации специалистов по вопросам рынков капитала и организованных товарных рынков с 2013 года. Это стало возможным благодаря изменениям в Законе №3585-IX, пересмотревшему перечень полномочий регулятора.
Отмена обязательной сертификации работников рассматривается как шаг к дерегуляции, упрощению ведения бизнеса на финансовых рынках и перезапуску функционала НКЦБФР в соответствии с современными вызовами.
Какие сертификаты выдавала НКЦБФР
Комиссия выдавала сертификаты на право совершения действий, связанных с непосредственным проведением профессиональной деятельности на фондовом рынке.
К ним относились:
- торговля ценными бумагами;
- депозитарная деятельность;
- управление активами институциональных инвесторов;
- организация торговли на фондовом рынке;
- клиринговая деятельность;
- деятельность по управлению ипотечным покрытием.
Отметим, НКЦБФР выдавала несколько видов сертификатов специалистов для работы на рынках капитала и организованных товарных рынках.
Основная цель сертификации – обеспечить надлежащий квалификационный уровень специалистов, работающих на рынках капитала. Сертификат был обязательным для руководителей и специалистов профучастников при получении лицензии и профессиональной деятельности.
Согласно действующим в то время требованиям, сертификации Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку подлежали следующие категории лиц:
- Руководители юридических лиц-профессиональных участников фондового рынка (за исключением банков, если у них есть заместитель руководителя или член исполнительного органа, ответственный за профессиональную деятельность на фондовом рынке).
- Заместители руководителей юридических лиц, отвечающие за распределение обязанностей за осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке.
- Руководители соответствующих структурных подразделений юридических лиц непосредственно осуществляют определенный вид профессиональной деятельности на фондовом рынке. При отсутствии заместителя руководителя, ответственного за фондовый рынок, сертификация требовалась для руководителей вышестоящих структурных подразделений.
- Специалисты юридических лиц, непосредственно совершающих действия, связанные с осуществлением профессиональной деятельности на фондовом рынке.
Таким образом, обязательная сертификация относилась к руководителям и ключевым работникам профессиональных участников, задействованных в различных видах фондовых операций, с целью обеспечения должного уровня их квалификации.
Однако НКЦБФР отказалась от этого требования как устаревшего. Теперь никакие сертификаты не будут нужны для работы на рынках капитала в Украине.