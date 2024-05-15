НКЦПФР скасувала обов'язкову сертифікацію фахівців на ринку капіталу

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повністю скасувала вимогу щодо обов'язкової сертифікації працівників професійних учасників ринків капіталу. Відтепер для роботи в цій сфері не потрібен сертифікат фахівця як для отримання ліцензії, так і для провадження професійної діяльності.

Про це повідомили в пресслужбі регуляторя.

Це рішення набуде чинності не лише під час дії воєнного стану, а й після його завершення. НКЦПФР керувалася новими законодавчими змінами, які виключили повноваження регулятора щодо сертифікації фахівців.

"Від початку нашої каденції ми боролися з цією застарілою конструкцією, коли працівник та директор повинні були кожні три роки отримувати сертифікат. Ми доклали багато зусиль на цьому шляху, щоб сьогодні ми могли сказати – сертифікати не потрібні. Нарешті цей архаїзм в минулому. Це лише початок, ми рішуче налаштовані переформатувати функціонал регулятора, стати доступними та зручними для учасників ринку", - заявив Голова НКЦПФР Руслан Магомедов.

НКЦПФР визнала таким, що втратило чинність, Положення про сертифікацію фахівців з питань ринків капіталу та організованих товарних ринків від 2013 року. Це стало можливим завдяки змінам у Законі №3585-IX, який переглянув перелік повноважень регулятора.

Скасування обов'язкової сертифікації працівників розглядається як крок до дерегуляції, спрощення ведення бізнесу на фінансових ринках та перезапуску функціоналу НКЦПФР відповідно до сучасних викликів.

Які сертифікати видавала НКЦПФР

Комісія видавала сертифікати на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку.

До них належали:

торгівля цінними паперами;

депозитарна діяльність;

управління активами інституційних інвесторів;

організація торгівлі на фондовому ринку;

клірингова діяльність;

діяльність з управління іпотечним покриттям.

Зазначимо, НКЦПФР видавала кілька видів сертифікатів фахівців для роботи на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

Основна мета сертифікації - забезпечити належний кваліфікаційний рівень фахівців, що працюють на ринках капіталу. Сертифікат був обов'язковим для керівників та спеціалістів профучасників при отриманні ліцензії та здійсненні професійної діяльності.

Згідно з діючими на той час вимогами, сертифікації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку підлягали такі категорії осіб:

Керівники юридичних осіб-професійних учасників фондового ринку (за винятком банків, якщо в них є заступник керівника або член виконавчого органу, відповідальний за професійну діяльність на фондовому ринку). Заступники керівників юридичних осіб, які за розподілом обов'язків відповідають за здійснення професійної діяльності на фондовому ринку. Керівники відповідних структурних підрозділів юридичних осіб, що безпосередньо здійснюють певний вид професійної діяльності на фондовому ринку. У разі відсутності заступника керівника, відповідального за фондовий ринок, сертифікація вимагалась для керівників вищестоящих структурних підрозділів. Фахівці юридичних осіб, які безпосередньо виконують дії, пов'язані з провадженням професійної діяльності на фондовому ринку.

Таким чином, обов'язкова сертифікація стосувалась керівників та ключових працівників професійних учасників, задіяних у різних видах фондових операцій, з метою забезпечення належного рівня їх кваліфікації.

Проте НКЦПФР відмовилась від цієї вимоги як застарілої. Відтепер жодні сертифікати не будуть потрібні для роботи на ринках капіталу в Україні.