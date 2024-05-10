Фондовая биржа ПФТС сдает лицензии из-за несоответствия требованиям НКЦБФР

29 апреля акционеры фондовой биржи ПФТС проголосовали за аннулирование имеющихся у нее лицензий на организацию торгов ценными бумагами и финансовыми инструментами.

Соответствующий протокол по результатам собрания биржа опубликовала 9 мая, сообщает Экономическая правда.

Издание пишет, что причина принятия такого решения – невозможность обеспечения приведения деятельности ПФТС в соответствие с требованиями положения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), которые предусматривают необходимость иметь "собственные средства" в размере 22 млн. грн. По данным последней доступной отчетности, "денежные средства" биржи на конец 2022 года составили 11,9 млн грн.

Отмечается, что мажоритарным акционером ПФТС (49,9% акций) с 2020 года является крупнейшая товарная биржа Китая BOCE (Hong Kong) Co. Limited. Ее директор Янь Дуншен направлял письмо президенту Владимиру Зеленскому, главе ОП Андрею Ермаку, членам правительства и главе НКЦБФР Руслану Магомедову с просьбой "посодействовать временной отсрочке на период действия военного положения" требований упомянутого положения.

Чтобы соответствовать нормативам регулятора, акционеры 29 апреля приняли решение о проведении дополнительного выпуска акций на 30 млн грн. Но, похоже, китайские инвесторы не смогут принять участие в выкупе дополнительных акций и соответственно увеличении уставного капитала.

"Вследствие введения военного положения на территории Украины мы ограничены внутренними требованиями в полноценных возможностях участвовать в... допэмиссии акций", - объясняет Дуншен.

ЭП отмечает, что вопрос о предоставлении ПФТС финансовой помощи для соответствия требованиям НКЦБФР набрал только 24,9% присутствующих на собрании акционеров голосов, и таким образом решение не было принято.

После сдачи ПФТС лицензий в Украине останутся два организатора торгов ценными бумагами, один из которых, с высокой вероятностью, вскоре тоже покинет рынок. Причина – наличие в акционерах подсанкционного лица и Министерства финансов РФ .

Аннулирование лицензий двух ключевых бирж может привести к остановке предоставления отдельных услуг как инвестиционными фирмами, так и Расчетным центром. Это может повлиять на объемы торговли ОВГЗ, а также оказать негативное влияние на ликвидность ОВГЗ, что будет уменьшать их привлекательность для инвесторов.

Следствием этого влияния станет ограничение возможностей осуществления заимствований Министерством финансов на внутреннем долговом рынке для поддержания финансовой устойчивости и финансирования обороноспособности страны", – сообщили ЭП в Национальном банке.

НКЦБФР предупредила рынок о риске потери лицензий двумя из трех украинских фондовых бирж

Напомним, в конце апреля член НКЦБФР Ярослав Шляхов рассказал, что две из трех украинских фондовых бирж – ПФТС и "Украинская биржа" (УБ) – в ближайшее время могут потерять лицензии из-за нарушения лицензионных условий, в связи с чем регулятор – НКЦБФР, предупредила участников рынка о наличии такого риска и предложила рассмотреть возможные варианты решения, в том числе создание новой биржи.

По словам Шляхова, если участников устраивает, что на рынке останется только одна биржа ("Перспектива"), то регулятор с этим согласится.

В свою очередь глава Комиссии Руслан Магомедов отметил, что ПФТС и УБ в указанный срок не выполнили требования к нормативу ликвидности, после чего НКЦБФР, "понимая всю тонкость того, что от бирж зависит функционирование многих других профучастников", попросила менеджмент разработать механизм устранения этого нарушения.

По его словам, менеджмент никаких конкретных действий не предпринял, предложив лишь предоставить дополнительно год-два на выполнение неприемлемого требования.

Справка

Фондовая биржа ПФТС основана в 1997 году. ПФТС долгое время являлась лидером рынка, однако недовольные качеством ее работы ведущие торговцы вместе с РТС создали в 2008 году УБ, которая заработала весной 2009 года и первой запустила "интернет-трейдинг".

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