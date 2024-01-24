Минэкономики и Лондонская фондовая биржа подписали Меморандум о сотрудничестве

Министерство экономики Украины, Лондонская фондовая биржа и британская организация TheCityUK подписали Меморандум о взаимопонимании по поддержке развития украинского рынка финансовых и связанных профессиональных услуг через "Хаб City-Ukraine".

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

По словам главы министерства Юлии Свириденко, поддержка партнеров имеет решающее значение для экономической стабильности Украины во время войны.

"В сотрудничестве с Правительством Великобритании, TheCityUK и London Stock Exchange plc Украина стремится создать благоприятную финансовую экосистему для доступа украинских компаний к финансированию и привлечению производительных инвестиций в Украину. Мы выражаем благодарность нашим партнерам за их усилия и новые возможности для Украины", - сказала Юлия Свириденко.

Она отметила, что финансовый сектор Великобритании является одним из самых развитых в мире.

"Поэтому Украина будет перенимать лучший британский опыт для восстановления и развития", - добавила министр экономики.

В сообщении говорится, что в соответствии с подписанным Меморандумом, сотрудничество будет направлено, в частности, на:

содействие доступу украинского бизнеса к долгосрочному финансированию;

развитие потенциала частного сектора в Украине. Направление будет включать в себя реализацию программ корпоративного партнерства, в частности программ поддержки малого и среднего бизнеса;

помощь правительства и другим органам власти в привлечении прямых иностранных инвестиций и содействии росту украинского бизнеса.

По словам Leadership Council Chair The CityUK Брюса Карнеги-Брауна, Меморандум подчеркивает обязательства отрасли финансовых и связанных профессиональных услуг Великобритании активно поддерживать экономическое восстановление Украины.

"Учитывая статус Соединенного Королевства как одного из ведущих финансовых центров мира, мы привлечем наш опыт в надлежащем управлении и надежной нормативно-правовой базе для поддержки восстановления Украины", - добавил Карнеги-Браун.

Генеральный директор Лондонской фондовой биржи Джулия Хоггетт отметила, что поддержка долгосрочной экономической трансформации Украины будет продолжаться.

"Благодаря обмену знаниями и опытом, а также созданию экосистемы финансовых рынков, мы вместе можем помочь укрепить рынки капитала Украины и развивать ее финансовый сектор. Мы надеемся, что наше дальнейшее сотрудничество будет способствовать привлечению в Украину как государственного, так и частного капитала", - отметила Джулия Хоггетт.

Ранее сообщалось, что Лондонская фондовая биржа в течение 2024 года отменит листинговые сборы за выпуск акций компаниям из Украины и на выпуски облигаций с фиксированным доходом, гарантируемым правительством.

Добавим, что недавно Минэкономики подписало Меморандум о сотрудничестве с международной гуманитарной организацией Меrсу Corps с целью начать совместную работу по преодолению негативных последствий войны для украинского бизнеса.

Кроме того, Украина заинтересована в расширении участия в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и надеется получить дорожную карту для получения полного членства в этой организации.