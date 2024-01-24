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Мінекономіки і Лондонська фондова біржа підписали Меморандум про співпрацю
Міністерство економіки України, Лондонська фондова біржа та британська організація TheCityUK підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо підтримки розвитку українського ринку фінансових та пов’язаних професійних послуг через "Хаб City-Ukraine".
Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
За словами голови міністерства Юлії Свириденко, підтримка партнерів має вирішальне значення для економічної стабільності України під час війни.
"У співпраці з Урядом Великої Британії, TheCityUK і London Stock Exchange plc Україна прагне створити сприятливу фінансову екосистему для доступу українських компаній до фінансування та залучення продуктивних інвестицій в Україну. Ми висловлюємо вдячність нашим партнерам за їхні зусилля та за нові можливості для України", - сказала Юлія Свириденко.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Вона зазначила, що фінансовий сектор Великої Британії є одним із найрозвиненіших у світі.
"Тож Україна перейматиме найкращий британський досвід для відновлення та розвитку", - додала міністр економіки.
У повідомленні йдеться, що, відповідно до підписаного меморандуму, співпраця буде спрямована, зокрема, на:
- сприяння доступу українського бізнесу до довгострокового фінансування;
- розбудову потенціалу приватного сектору в Україні. Напрямок включатиме в тому числі реалізацію програм корпоративного партнерства, зокрема програм підтримки малого та середнього бізнесу;
- допомогу Уряду та іншим органам влади у залученні прямих іноземних інвестицій та сприянні росту українського бізнесу.
За словами Leadership Council Chair TheCityUK Брюса Карнегі-Брауна, Меморандум підкреслює зобов’язання галузі фінансових та пов’язаних професійних послуг Великої Британії активно підтримувати економічне відновлення України.
"Враховуючи статус Сполученого Королівства як одного з провідних фінансових центрів світу, ми залучимо наш досвід у належному управлінні та надійній нормативно-правовій базі для підтримки відновлення України", - додав Карнегі-Браун.
Генеральний директор Лондонської фондової біржі Джулія Хоггетт наголосила на тому, що підтримка довгострокової економічної трансформації України буде продовжуватися.
"Завдяки обміну знаннями та досвідом, а також створенню екосистеми фінансових ринків, ми разом можемо допомогти зміцнити ринки капіталу України та розвивати її фінансовий сектор. Ми сподіваємося, що наша подальша співпраця сприятиме залученню в Україну як державного, так і приватного капіталу", - зазначила Джулія Хоггетт.
Раніше повідомлялося, що Лондонська фондова біржа протягом 2024 року скасує лістингові збори за випуск акцій компаніям з України та на випуски облігацій з фіксованим доходом, які гарантуються урядом.
Додамо, що нещодавно Мінекономіки підписало Меморандум про співпрацю з міжнародною гуманітарною організацією Меrсу Corps з метою розпочати спільну роботу над подоланням негативних наслідків війни для українського бізнесу.
Крім того, Україна зацікавлена в розширенні участі в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та сподівається отримати дорожню карту для набуття повного членства в цій організації.