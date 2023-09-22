В Україні вперше допустили до обігу державні цінні папери США та Німеччини

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вперше за власною ініціативою надала допуску 50 випускам боргових цінних паперів, емітентами яких є іноземні держави.

Зокрема, як ідеться в повідомленні регулятора, це 42 цінні папери США та вісім цінних паперів Німеччини. Інформацію про боргові папери, емітентами яких є ці держави, комісія отримала від Національного депозитарію. Втім, більш детальної інформації не наводиться.

Зазначимо, що в серпні НКЦПФР внесла зміни до Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України, якими дозволила собі за власною ініціативою допускати до обігу такі папери, випущені сімома країнами. Це Італія, Канада, Велика Британія, США, Німеччнина, Франція та Японія.

Інформацію про такі боргові папери, відносно яких є зацікавленість з боку учасників ринків капіталу, а також інформацію про обмеження щодо обігу цих цінних паперів, має надавати комісії Нацдепозитарій.

Станом на 24 серпня повідомлялося, що загалом в Україні було допущено до обігу 516 цінних паперів іноземних емітентів, з яких 412, які входять до фондового індексу S&P 500, допущено за ініціативою комісії в грудні 2022 року.

Нагадаємо також, що українські державні облігації відтепер можуть продаватися іноземним інвесторам в онлайн-режимі на платформі ICU Trade так само, як і громадянам України.

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