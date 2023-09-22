Іноземці отримали можливість купівлі українських ОВДП онлайн

Іноземні інвестори-фізичні особи відтепер можуть онлайн купувати українські облігації внутрішньої держпозики, повідомляє Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Це стало можливим завдяки спільним зусиллям Міністерства фінансів, НКЦПФР, Національного банку України та фінансової групи ICU, яка реалізує доступ до облігацій на своїй онлайн платформі ICU Trade.

Наразі нерезиденти можуть пройти віддалену реєстрацію у брокера та купувати й продавати ОВДП так само, як зараз це роблять громадяни України. Втім, ця послуга буде недоступна резидентам Росії та Білорусі.

Зазначається, що наразі можливість купувати ОВДП онлайн мають громадяни країн Європейського союзу, Великобританії, США, Канади, Ізраїлю, Австралії, Японії та низки інших. Реєстрація інвесторів з деяких країн може потребувати більше часу через різницю в правовому полі різних країн та особливості роботи їхніх мобільних операторів.

Як зазначають в комісії, з початком повномасштабної агресії РФ проти України багато іноземних громадян висловили бажання підтримати Україну шляхом купівлі держоблігацій без необхідності фізичної присутності в Україні, але тоді такої можливості в Україні не було через відсутність необхідного для онлайн-операцій нормативного поля та технічних рішень.

"Ми раді повідомити, що перший український брокер успішно завершив проект з надання дистанційного доступу до ОВДП для фізичних осіб-нерезидентів. Це дозволить іноземним громадянам підтримувати нас в нашій боротьбі з агресором шляхом інвестиції в нашу перемогу", - прокоментував урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

Він зазначив, що ця подія знаменує собою крок вперед у розвитку ринку державних облігацій України і влада продовжує працювати над розширенням доступу до ОВДП для всіх типів інвесторів і очікує на підтримку цієї ініціативи іншими учасниками ринку, оскільки держоблігації є другим за розміром джерелом фінансування бюджету України в поточному році.

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