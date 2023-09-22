Иностранцы получили возможность покупки украинских ОВГЗ онлайн

Иностранные инвесторы-физлица теперь могут онлайн покупать украинские облигации внутреннего госзайма, сообщает Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Это стало возможным благодаря совместным усилиям Министерства финансов, НКЦБФР, Национального банка Украины и финансовой группы ICU, реализующей доступ к облигациям на своей онлайн платформе ICU Trade.

Теперь нерезиденты могут пройти удаленную регистрацию у брокера и покупать и продавать ОВГЗ так же, как сейчас это делают граждане Украины. Впрочем, эта услуга будет недоступна резидентам России и Беларуси.

Отмечается, что возможность покупать ОВГЗ онлайн имеют граждане стран Европейского союза, Великобритании, США, Канады, Израиля, Австралии, Японии и ряда других стран. Регистрация инвесторов из некоторых стран может потребовать больше времени из-за разницы в правовом поле разных стран и особенностей работы их мобильных операторов.

Как отмечают в комиссии, с началом полномасштабной агрессии РФ против Украины многие иностранные граждане выразили желание поддержать Украину путем покупки гособлигаций без необходимости физического присутствия в Украине, но тогда такой возможности в Украине не было из-за отсутствия необходимого для онлайн-операций нормативного поля и технических решений.

"Мы рады сообщить, что первый украинский брокер успешно завершил проект по предоставлению дистанционного доступа к ОВГЗ для физических лиц-нерезидентов. Это позволит иностранным гражданам поддерживать нас в нашей борьбе с агрессором путем инвестиций в нашу победу", - прокомментировал правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

Он отметил, что это событие знаменует собой шаг вперед в развитии рынка государственных облигаций Украины, и власти продолжают работать над расширением доступа к ОВГЗ для всех типов инвесторов и ожидают поддержки этой инициативы другими участниками рынка, поскольку гособлигации являются вторым по размеру источником финансирования бюджета Украины в текущем году.

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