"Во время полномасштабной войны рынок военных облигаций стал по-настоящему массовым", — Евгения Грищенко, ICU

После 24 февраля 2022 года военные облигации стали действительно массовым инвестиционным инструментом. Во время полномасштабной войны ценные бумаги покупают украинцы разного социального статуса и разного достатка. Если накоплений недостаточно, люди готовы вкладываться даже в одну облигацию за 1000 грн. Более того, сейчас украинцы 85% своих средств реинвестируют в новые ценные бумаги, а до войны этот показатель составлял около 70%. Что это патриотизм, благотворительность или попытка сохранить свои накопления от инфляции? Delo.ua поговорила с заместителем директора финансовой группы ICU, специализирующейся на управлении активами и инвестициях, Евгенией Грищенко об основных трендах на рынке военных облигаций. Читайте первую часть интервью.

Кибератаки – это проблема для многих бизнесов во время войны. Как ICU обеспечили защиту инфраструктуры компании и данных клиентов от киберпреступников? Повлияло ли это на продажу ценных бумаг онлайн?

— Команда ICU начала работу над автоматизацией процессов под розничную торговлю еще в 2017 году. Много средств мы инвестировали в инфраструктуру, которая обеспечила бы обслуживание клиентов онлайн в формате 24х7.

В 2019 году компания приступила к розничной торговле ценными бумагами в режиме онлайн. Поэтому защита персональных данных клиента стала приоритетной еще на этапе разработки программного обеспечения и запуска платформы.

Во время полномасштабной войны этот вопрос стоит под особым контролем. Компания имеет разные системы безопасности. Для этого мы используем услуги только украинских разработчиков. Как показала практика, наши IT-компании самые лучшие в этом сегменте.

Что такое военные облигации? Это облигации военного государственного займа (ОВГЗ), которые Министерство финансов Украины начало выпускать во время военного положения в результате полномасштабного вторжения России, когда другие ценные бумаги были недоступны на рынке. Средства от облигаций также привлекаются в государственный бюджет Украины и используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения - социальные и оборонные. Военные облигации являются гривневыми и валютными, с разным сроком обращения и ставками доходности, обычно ниже обычных ОВГЗ. Приобрести военные ОВГЗ граждане, юридические лица и иностранные инвесторы могут через лицензированные инвестиционные фирмы (брокеры) и банки с соответствующими лицензиями. Физические лица также могут приобрести военные облигации через государственное мобильное приложение Дія.

Инвестиционный климат – особенно чувствительная тема во время войны. Как после 24 февраля менялся рынок ценных бумаг?

— После 24 февраля рынок ценных бумаг первое время был полностью закрыт. Это было верное и своевременное решение. Оно сняло панику среди инвесторов и помогло избежать быстрого вывода капитала, особенно находившегося на украинском рынке. Единственным инструментом для инвестирования стали военные облигации.

В августе 2022 года государство приняло решение о возврате рынка ценных бумаг к полноценной работе. Этому предшествовали встречи с участниками рынка, изучение настроений и потребностей инвесторов. И оказалось, что это решение уже действительно требовалось рынку. К тому времени панические настроения среди инвесторов прошли, а инвестиционные компании научились работать в реалиях войны.

На ваш взгляд, как все это время иностранные инвесторы реагировали на происходящее в Украине? Готовы ли они вкладываться в проекты в стране, где идет война? Или это реально только после нашей победы?

– Сейчас Украина вызывает большой интерес со стороны международных инвесторов. Они смотрят, анализируют, изучают сферы, которые могут быть интересны для инвестирования. То есть потенциальные инвесторы действительно задают много вопросов, но вкладывать большие средства планируют только после победы.

Поэтому сейчас, пока идут активные боевые действия, мы не ожидаем, что иностранные инвесторы начнут вливать средства в проекты, особенно в реальный сектор, например, в строительство. Но после победы инвесторов и инвестиций в Украину будет очень много.

Поговорим о военных облигациях. Год назад власти объявили о первом выпуске облигаций. Расскажите, какова была реакция украинцев?

— Когда государство начало выпускать военные облигации, было интересно наблюдать, как изменились настроения инвесторов. То есть, в мирное время люди считали, что инвестировать в ценные бумаги сложно, дорого, непонятно. Но после 24 февраля люди начали активно покупать военные облигации. Они хотели помочь стране, проявили патриотизм.

ICU тогда продавала военные облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) только через свое приложение онлайн. За первый месяц войны наша компания смогла привлечь 150 млн. гривен. Это было уникальное достижение.

Инфографика: ICU

Какие проблемы возникли во время первых выпусков военных облигаций?

— Ажиотаж среди населения был огромный. У нас были длинные очереди. Но в условиях, когда вокруг все взрывалось, раздавались тревоги, люди были в укрытиях или в дороге, им было сложно выполнять все требования, которые были в мирное время для доступа к инфраструктуре рынка ценных бумаг. На это не хватало ни времени, ни банальной связи. Поэтому ICU и другие участники рынка обратились в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) с просьбой упростить условия для покупки военных ОВГЗ. Проблема была быстро решена.

После этого массовый инвестор мог регистрироваться в онлайн-приложении без дополнительных препятствий, так что процессы оформления военных облигаций ускорились. Это помогло привлечь много средств, причем физлица тогда не смотрели на доходность ценных бумаг. Также никто не спрашивал, на что государство потратит деньги от военных облигаций – армия или социальные нужды. Все были готовы инвестировать и помогать стране.

Были ли пиковые периоды вложений от украинцев во время полномасштабной войны? С чем это было связано?

— В принципе, после 24 февраля 2022 года спрос на военные облигации от физлиц был стабильно высоким. Но наша команда наблюдала и некоторые пиковые периоды, когда новые или постоянные клиенты обращались с просьбой купить, докупить или реинвестировать в военные облигации. Всё это было заметно после ракетных обстрелов осенью 2022 года. То есть, когда украинцы остались без света, а государство-агрессор хотело напугать население, все вышло наоборот. В такие моменты инвестиции в военные ОВГЗ стремительно росли.

Можете ли вы рассказать о портрете среднего вкладчика в военные облигации до 24 февраля и сейчас?

— Да, мы всегда анализируем потребительские настроения. До полномасштабной войны средний возраст инвестора составлял 30-55 лет. Люди имели изобилие выше среднего. Наши клиенты были из финансового или почти финансового сектора. То есть они понимали, что такое рынок ценных бумаг.

Ситуация кардинально поменялась после 24 февраля. Сейчас нет средней температуры по больнице. Среди инвесторов могут быть представители разных специальностей, имеющие доступ к гаджетам. Во время полномасштабной войны рынок военных облигаций стал действительно массовым.

Инфографика: ICU

Кто же готов покупать военные облигации?

- Расширилась география вкладчиков, изменился и социальный статус. В частности, остались постоянные клиенты, хранящие в ценных бумагах солидные средства. Многое пришло и новичков с небольшими, но частыми вложениями. А еще среди инвесторов могут быть военные, их жены или родители.

Было так, что ребята-военные звонили из блокпостов и просили помочь приобрести военные облигации, ведь в другой раз может исчезнуть интернет-связь.

А какие суммы инвесторы вкладывают в военные ОВГЗ?

— Раньше клиенты покупали ценные бумаги на непоследние деньги, поскольку у них были средства на депозитах и других инструментах. Таким образом люди диверсифицировали свои накопления.

А сейчас инвестор в военные ОВГЗ с разным достатком. Он может через "Дію" или напрямую у брокера купить даже одну облигацию стоимостью 1000 грн.

Готовы ли украинцы реинвестировать свою прибыль в покупку новых облигаций?

— До полномасштабной войны при погашении ценных бумаг был такой тренд: клиенты забирали около 30% денег, а 70% реинвестировали в новые облигации. Сейчас тенденция изменилась: например, когда в марте 2023 года Министерство финансов гасило годовые военные ОВГЗ, клиенты реинвестировали в новые бумаги 85% средств и только около 15% выводили. То есть тренд реинвестирования увеличивается.

Также те инвесторы, которые хранят в ценных бумагах большие суммы, продолжают использовать этот инструмент. Как правило, после погашения ОВГЗ они реинвестируют в новые бумаги почти в полном объеме.

Сколько за 2022 год государство привлекло денег благодаря военным облигациям?

— Согласно данным Министерства финансов, в прошлом году государство получило более 200 млрд грн от продажи военных облигаций. В январе-марте 2023 года государство уже привлекло 148 млрд. грн., в том числе 42 млрд. грн. от продажи военных облигаций.

Инфографика: ICU

Министерство финансов уже погасило первые военные облигации. Люди реинвестируют деньги в новые ценные бумаги. По вашему мнению, покупка военных ОВГЗ – это все-таки больше благотворительность или на таких инвестициях действительно можно заработать?

– Мне кажется, что здесь win-win. С одной стороны люди хотят поддержать армию, с другой - они понимают, что сейчас военные облигации – это единственный надежный инвестиционный инструмент.

Все мы сейчас помогаем стране каждый на своем уровне. Кто-то стал волонтером, кто-то донатит на определенные цели, а кто-то собирает на бронежилеты и автомобили друзьям, воюющим на фронте. Покупка военных облигаций – это поддержка страны в сложное военное время.

В то же время человек может диверсифицировать свои инвестиции в ОВГЗ и приобрести облигации с разным уровнем доходности. Это определенным образом помогает защитить деньги от инфляции.