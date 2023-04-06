Инвестиции в стартапы США упали до 3-летнего минимума: какая причина

В первом квартале 2023 года количество инвестиционных сделок со стартапами в США упало более чем наполовину, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило издание Bloomberg.

По данным исследовательской компании PitchBook и Национальной ассоциации венчурного капитала, за первый квартал 2023 года стартапы привлекли $37 млрд инвестиций. Это самый низкий показатель за последние три года.

Инвесторы уменьшили как размер, так и количество выписываемых чеков. Первый квартал ознаменовался наименьшим количеством сделок: менее 3000 сделок. Это самый низкий показатель за 5 лет.

«Весь рынок становится намного более осторожным в отношении инвестиций. Компаниям будет непросто привлечь капитал, даже если они растут темпами, которые они установили в прошлом раунде», – сказал Кайл Стэнфорд, аналитик венчурного капитала PitchBook.

Причин стагнации несколько: падение нескольких американских банков, таких как Silicon Valley Bank, отраслевого учреждения, которое финансировало или предоставляло услуги почти половине венчурных стартапов и многим венчурным фирмам, высокие процентные ставки, массовые увольнения и снижение оценки компаний.

Аналитик венчурного капитала PitchBook заявил, что венчурные фирмы могут быть не в состоянии поддерживать все стартапы-единороги, которым нужны деньги для продолжения деятельности, особенно потому, что интерес к этому сектору охладел.

В издании прогнозируют, что для некоторых компаний ситуация в следующем году не улучшится. Стартапы будут сталкиваться с трудностями и даже будут закрываться, если ситуация не улучшится.

Напомним, эксперты заявили, что банкротство Silicon Valley Bank (SVB), которое было 16-м по величине в США среди банков, может иметь негативные последствия для технологической индустрии по всему миру. Основанный в 1983 году, банк долгое время являлся основным кредитором для стартапов.

В начале апреля 2023 г. появилась информация о том, что Apple планирует сократить небольшое количество должностей в своих корпоративных командах. Это станет первым известным сокращением рабочих мест с тех пор, как компания начала затягивать пояса в 2022 году. Компания уже сокращала рабочие места до пандемии, когда уволила несколько сотен сотрудников своего подразделения по разработке беспилотных автомобилей

Ранее о сокращениях заявили в Disney. Компания планирует уволить 7 тысяч сотрудников, это примерно 3% рабочей силы компании. Сокращение штата является частью инициативы сокращения издержек, направленной на оптимизацию деятельности компании в период потрясений медиаиндустрии.