Інвестиції в стартапи США впали до 3-річного мінімуму: яка причина

У першому кварталі 2023 року кількість інвестиційних угод зі стартапами в США впала більш ніж наполовину, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомило видання Bloomberg.

За даними дослідницької компанії PitchBook і Національної асоціації венчурного капіталу, впродовж першого кварталу 2023 року стартапи залучили $37 млрд інвестицій. Це – найнижчий показник за останні три роки.

Інвестори зменшили як розмір, так і кількість чеків, які вони виписують. Перший квартал ознаменувався найменшою кількістю угод: менш ніж 3000 угод. Це найнижчий показник за 5 років.

“Увесь ринок стає набагато обережнішим щодо інвестицій. Компаніям буде непросто залучити капітал, навіть якщо вони ростуть темпами, які вони встановили в минулому раунді”, — сказав Кайл Стенфорд, аналітик венчурного капіталу PitchBook.

Причин стагнації декілька: падіння декількох американських банків, таких як Silicon Valley Bank, галузевої установи, яка фінансувала або надавала послуги майже половині венчурних стартапів і багатьом венчурним фірмам, високі відсоткові ставки, масові звільнення і зниження оцінки компаній.

Аналітик венчурного капіталу PitchBook заявив, що венчурні фірми можуть бути не в змозі підтримувати всі стартапи-єдинороги, яким потрібні гроші для продовження діяльності, особливо через те, що інтерес до цього сектору охолонув.

У виданні прогнозують, що для деяких компаній ситуація наступного року не покращиться. Стартапи зіштовхуватимуться з труднощами і навіть закриватимуться, якщо ситуація не покращиться.

Нагадаємо, експерти заявили, що банкрутство Silicon Valley Bank (SVB), який був 16-м за величиною в США серед банків, може мати негативні наслідки для технологічної індустрії по всьому світу. Заснований у 1983 році, банк тривалий час був основним кредитором для стартапів.

На початку квітня 2023 року з'явилася інформація про те, що Apple планує скоротити невелику кількість посад у своїх корпоративних роздрібних командах. Це стане першим відомим скороченням робочих місць відтоді, як компанія почала затягувати паски у 2022 році. Компанія вже скорочувала робочі місця до пандемії, коли звільнила кілька сотень співробітників свого підрозділу з розробки безпілотних автомобілів

Раніше про скорочення заявили у Disney. Компанія планує планує звільнити 7 тисяч співробітників, це приблизно 3% робочої сили компанії. Скорочення штату є частиною ініціативи скорочення витрат, спрямованої на оптимізацію діяльності компанії в період потрясінь медіаіндустрії.