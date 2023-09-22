В Украине впервые допустили к обращению государственные ценные бумаги США и Германии

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку впервые по собственной инициативе предоставила допуск 50 выпускам долговых ценных бумаг, эмитентами которых являются иностранные государства.

В частности, как говорится в сообщении регулятора, это 42 ценных бумаги США и восемь ценных бумаг Германии. Информацию о долговых бумагах, эмитентами которых являются эти государства, комиссия получила от Национального депозитария. Впрочем, более подробной информации не приводится.

Отметим, что в августе НКЦБФР внесла изменения в Положение о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на территории Украины, которым позволила себе по собственной инициативе допускать к обращению такие бумаги, выпущенные семью странами. Это Италия, Канада, Великобритания, США, Германия, Франция и Япония.

Информацию о таких долговых бумагах, в отношении которых есть заинтересованность со стороны участников рынков капитала, а также информацию об ограничениях обращения этих ценных бумаг, должен предоставлять комиссии Нацдепозитарий.

По состоянию на 24 августа сообщалось, что в Украине всего было допущено к обращению 516 ценных бумаг иностранных эмитентов, из которых 412, входящие в фондовый индекс S&P 500, были допущены по инициативе комиссии в декабре 2022 года.

Напомним также, что украинские государственные облигации теперь могут продаваться иностранным инвесторам в онлайн-режиме на платформе ICU Trade так же, как и гражданам Украины.

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