Мінекономіки та Меrсу Corps оголосили про співпрацю у сфері підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу

Міністерство економіки України та міжнародна гуманітарна організація Меrсу Corps розпочнуть спільну роботу над подоланням негативних наслідків війни для українського бізнесу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

Як йдеться у повідомленні, 10 січня 2024 року міністр економіки Юлія Свириденко та керівник місії Mercy Corps в Україні Стівен Джон Клаборн підписали Меморандум про співпрацю. Цим документом передбачається співробітництво у сфері відновлення постраждалого мікро-, малого та середнього бізнесу шляхом грантової підтримки та інших програм.

"Ми вдячні за допомогу українським внутрішньо переміщеним особам, за підтримку аграрного сектору. Завдяки вашій ініціативі з підтримки економічної стабільності України підприємства змогли релокуватися в безпечні регіони, працювати та розвиватися. Переконана, наша співпраця, спрямована на відновлення та розвиток мікро-, малого та середнього бізнесу буде результативною та сприятиме посиленню економіки України", - подякувала Юлія Свириденко за допомогу, яку Меrсу Corps надала українським громадянам та бізнесу з початку широкомасштабного вторгнення.

Мінекономіки та Меrсу Corps чекає співпраця в наступних сферах:

подолання негативних наслідків війни як для місцевих громад, так і для українського бізнесу. Йдеться про проведення комплексного аналізу фінансових втрат та руйнувань, а також про відбудову втрачених активів; взаємодії з бізнес-спільнотою для забезпечення сталого розвитку бізнесу та сприяння зростанню експорту до держав-членів ЄС та США;

розбудови конкурентоспроможної економіки та налагодження ефективного діалогу та співпраці держави та бізнесу;

обміну інформацією про стан релокації бізнесу, актуальні проблеми та перспективи розвитку мікро, малого та середнього бізнесу;

обміну результатами економічних досліджень.

У Мінекономіки зазначили, що Меморандум сприятиме оперативному співробітництву у сфері відновлення постраждалого від бойових дій бізнесу в Україні через надання грантової чи фінансової підтримки, реалізацію навчальних та менторських програм. Документ також передбачає впровадження та організацію спільних проєктів і діяльність у сферах відновлення та розвитку підприємництва в Україні.

Як Меrсу Corps допомагає Україні

Меrсу Corps - міжнародна гуманітарна організація, яка працює в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Вона має офіси-представництва в Київській, Львівській, Дніпропетровській та Одеській областях. За минулий рік організація надала допомогу близько 1,38 млн. вимушено переміщених громадян в Україні та за кордоном.

Також Меrсу Corps реалізує Програму підтримки економічної стійкості України, спрямовану на підтримку релокованого та місцевого мікро-, малого та середнього бізнесу. Учасникам проекту надаються гранти від $1,5 до $40 тисяч на відновлення підприємницької діяльності. В аграрній сфері організація надає допомогу на відновлення втраченої через війну дрібної фермерської діяльності, а також малим та середнім фермерським підприємствам для подолання наслідків війни у сільському господарстві.

Раніше повідомлялося, що Україна зацікавлена в розширенні участі в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та сподівається отримати дорожню карту для набуття повного членства в цій організації. За словами очільниці Мінекономіки України Юлії Свириденко, набуття членства та подальше поглиблення співпраці є сьогодні одним із головних пріоритетів для України.