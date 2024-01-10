Минэкономики и Меrсу Corps объявили о сотрудничестве в сфере поддержки микро-, малого и среднего бизнеса

Министерство экономики Украины и международная гуманитарная организация Меrсу Corps начнут совместную работу по преодолению негативных последствий войны для украинского бизнеса.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

Как говорится в сообщении, 10 января 2024 года министр экономики Юлия Свириденко и руководитель миссии Mercy Corps в Украине Стивен Джон Клаборн подписали Меморандум о сотрудничестве. Данный документ предусматривает сотрудничество в сфере восстановления пострадавшего микро-, малого и среднего бизнеса путем грантовой поддержки и других программ.

"Мы благодарны за помощь украинским внутренне перемещенным лицам, за поддержку аграрного сектора. Благодаря вашей инициативе по поддержанию экономической стабильности Украины, предприятия смогли релоцироваться в безопасные регионы, работать и развиваться. Уверена, наше сотрудничество, направленное на восстановление и развитие микро-, малого и среднего бизнеса будет результативным и будет способствовать усилению экономики Украины", - поблагодарила Юлия Свириденко за помощь, которую Меrсу Corps предоставила украинским гражданам и бизнесу с начала широкомасштабного вторжения.

Минэкономики и Меrсу Corps ожидает сотрудничество в следующих областях:

преодоление негативных последствий войны как местных общин, так и украинского бизнеса. Речь идет о проведении комплексного анализа финансовых потерь и разрушений, а также восстановлении утраченных активов; взаимодействия с бизнес-сообществом для обеспечения устойчивого развития бизнеса и содействия росту экспорта в государства-члены ЕС и США;

развития конкурентоспособной экономики и налаживания эффективного диалога и сотрудничества государства и бизнеса;

обмена информацией о состоянии релокации бизнеса, актуальных проблемах и перспективах развития микро, малого и среднего бизнеса;

обмена результатами экономических исследований.

В Минэкономики отметили, что Меморандум будет способствовать оперативному сотрудничеству в сфере возобновления пострадавшего от боевых действий бизнеса в Украине посредством предоставления грантовой или финансовой поддержки, реализации учебных и менторских программ. Документ также предусматривает внедрение и организацию совместных проектов и деятельность в сфере восстановления и развития предпринимательства в Украине.

Как Меrсу Corps помогает Украине

Меrсу Corps – международная гуманитарная организация, работающая в Украине с начала полномасштабного вторжения. Она имеет офисы-представительства в Киевской, Львовской, Днепропетровской и Одесской областях. За прошлый год организация оказала помощь около 1,38 млн вынужденно перемещенных граждан в Украине и за рубежом.

Также Меrсу Corps реализует Программу поддержки экономической устойчивости Украины, направленную на поддержку релокированного и местного микро-, малого и среднего бизнеса. Участникам проекта предоставляются гранты от $1,5 до $40 тысяч на возобновление предпринимательской деятельности. В аграрной сфере организация оказывает помощь в восстановлении утраченной из-за войны мелкой фермерской деятельности, а также малым и средним фермерским предприятиям для преодоления последствий войны в сельском хозяйстве.

Ранее сообщалось, что Украина заинтересована в расширении участия в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и надеется получить дорожную карту для получения полного членства в этой организации. По словам главы Минэкономики Украины Юлии Свириденко, обретение членства и дальнейшее углубление сотрудничества является сегодня одним из главных приоритетов для Украины.