НКЦПФР пройшла 70% етапів для повернення активів клієнтам "Фрідом Фінанс Україна"

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) продовжує послідовну роботу над врегулюванням ситуації з активами клієнтів підсанкційного ТОВ "Фрідом Фінанс Україна".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення комісії.

Станом на сьогодні вже реалізовано близько 70% необхідних кроків, включно з двома третинами нормативних змін, які відкривають шлях до повернення коштів та цінних паперів клієнтам компанії.

Під час останнього засідання комісія затвердила та направила на юстування Порядок формування переліку активів клієнтів підсанкційного професійного учасника ринку цінних паперів.

Зазначається, що це ключовий крок до запуску процедури повернення.

Паралельно триває практична робота з формування бази даних клієнтських активів. Наступні етапи — затвердження переліку активів і запуск безпосередньої процедури повернення. Їх планується реалізувати одночасно для пришвидшення процесу.

Раніше очільник НКЦПФР припускав, що перші виплати клієнтам брокера "Фрідом Фінанс Україна", чиї кошти були заморожені після введення санкцій у жовтні 2022 року, можуть початися влітку цього року.

Крім того, 13 січня Рада національної безпеки і оборони уточнила санкції проти "Фрідом Фінанс Україна", розблокувавши активи, які належать клієнтам компанії, і скасувавши заборону на здійснення фінансових операцій із придбання державних облігацій.