НКЦБФР прошла 70% этапов для возвращения активов клиентам "Фридом Финанс Украина"

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) продолжает последовательную работу по урегулированию ситуации с активами клиентов подсанкционного ООО "Фридом Финанс Украина".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение комиссии.

По состоянию на сегодняшний день уже реализовано около 70% необходимых шагов, включая две трети нормативных изменений, которые открывают путь к возврату средств и ценных бумаг клиентам компании.

Во время последнего заседания комиссия утвердила и направила на юстирование порядок формирования перечня активов клиентов подсанкционного профессионального участника рынка ценных бумаг.

Это ключевой шаг к запуску процедуры возврата.

Параллельно продолжается практическая работа по формированию базы данных клиентских активов. Следующие этапы – утверждение перечня активов и запуск непосредственной процедуры возврата. Их планируется реализовать одновременно для ускорения процесса.

Ранее глава НКЦБФР предполагал, что первые выплаты клиентам брокера "Фридом Финанс Украина", чьи средства были заморожены после введения санкций в октябре 2022 года, могут начаться летом этого года.

Кроме того, 13 января Совет национальной безопасности и обороны уточнила санкции против "Фридом Финанс Украина", разблокировав принадлежащие клиентам компании активы и отменив запрет на осуществление финансовых операций по приобретению государственных облигаций.