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НКЦБФР прошла 70% этапов для возвращения активов клиентам "Фридом Финанс Украина"
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) продолжает последовательную работу по урегулированию ситуации с активами клиентов подсанкционного ООО "Фридом Финанс Украина".
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение комиссии.
По состоянию на сегодняшний день уже реализовано около 70% необходимых шагов, включая две трети нормативных изменений, которые открывают путь к возврату средств и ценных бумаг клиентам компании.
Во время последнего заседания комиссия утвердила и направила на юстирование порядок формирования перечня активов клиентов подсанкционного профессионального участника рынка ценных бумаг.
Это ключевой шаг к запуску процедуры возврата.
Параллельно продолжается практическая работа по формированию базы данных клиентских активов. Следующие этапы – утверждение перечня активов и запуск непосредственной процедуры возврата. Их планируется реализовать одновременно для ускорения процесса.
Ранее глава НКЦБФР предполагал, что первые выплаты клиентам брокера "Фридом Финанс Украина", чьи средства были заморожены после введения санкций в октябре 2022 года, могут начаться летом этого года.
Кроме того, 13 января Совет национальной безопасности и обороны уточнила санкции против "Фридом Финанс Украина", разблокировав принадлежащие клиентам компании активы и отменив запрет на осуществление финансовых операций по приобретению государственных облигаций.