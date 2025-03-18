Выплаты клиентам подсанкционного брокера "Фридом Финанс Украина" могут начаться в этом году: что известно

Первые выплаты клиентам брокера "Фридом Финанс Украина", чьи средства были заморожены после введения санкций в октябре 2022 года, могут начаться летом этого года.

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Об этом сообщил глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслан Магомедов, информирует Интерфакс-Украина.

Об активах и санкционной политике

"По моим субъективным ощущениям, расчеты начнутся летом и дальше будут идти очень быстро. Если это начнется раньше – это будет приятной неожиданностью", – подчеркнул Магомедов.

Он отметил, что изменения в указ президента Украины от октября 2022 года, внесенные в январе этого года, подтвердили правоту Комиссии по этому кейсу. По словам Магомедова, обновление указа позволило создать механизм для решения вопроса, который сейчас прорабатывается с депозитариями, банком и правоохранительными органами.

Он добавил, что регулятор также сделал выводы и находится в регулярном контакте с клиентами "Фридома": член Комиссии Ярослав Шляхов общается с ними раз в две недели.

Магомедов подчеркнул, что главным является соблюдение санкционной политики государства. Он отметил, что хотя они на стороне инвесторов и стремятся как можно быстрее вернуть им активы, нельзя допустить, чтобы лица, связанные с подсанкционными собственниками, получили эти активы.

Он также добавил, что проверка таких лиц не входит в их компетенцию, и для этого необходима согласно коллегам по госрегулированию и правоохранительным органам.

По его словам, назначенный летом прошлого года НКЦБФР временный управляющий "Фридомы" провел аудит, подтвердивший наличие активов и достаточность денег.

"Активы там есть, денег достаточно. Менеджмент, который был, добросовестно к этому относился. Так что проблем с выплатами не должно быть", — подчеркнул глава регулятора.

Магомедов также заверил, что деятельность на базе "Фридом Финанс" невозможна, поскольку все его счета заблокированы.

На вопрос о возможности введения подобных санкций против других профессиональных участников и их клиентов Магомедов выразил надежду, что такое больше не повторится.

О заблокированных 3,5 млрд грн

19 октября 2022 года Совет национальной безопасности и обороны принял решение о введении санкций против инвестиционной компании "Фридом Финанс Украина" на пять лет. НКЦБФР, вслед за СНБО, аннулировала пять лицензий компании, предоставлявших ей право на брокерские услуги и операции с ценными бумагами.

Этот случай беспрецедентен на финансовом рынке Украины. Денежные средства и ценные бумаги клиентов были заблокированы на счетах компании, а законодательный механизм их возврата на тот момент не существовал.

Общая стоимость заблокированных на счетах компании активов составляет 3,5 млрд. грн.

Добавим, что НКЦБФР назначила временное руководство в ООО "Фридом Финанс Украина" 11 июня прошлого года. Им стал Александр Бондарчук.

13 января текущего года Совет национальной безопасности и обороны уточнил санкции против "Фридом Финанс Украина", разблокировав принадлежащие клиентам компании активы и отменив запрет на осуществление финансовых операций по приобретению государственных облигаций.