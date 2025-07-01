МВФ проверяет руководство Нацкомиссии по ценным бумагам: сроки аудита продлены до августа

Международный валютный фонд продлил проверку председателя и членов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) до конца августа 2025 года. Сначала ее планировали завершить до конца июня, однако процесс затянулся из-за сложностей с закупками.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Аудит проходит в соответствии с обновленным кодексом этики, разработанным при поддержке Всемирного банка и в рамках внедрения стандартов IOSCO Новый документ содержит более четкие требования к урегулированию конфликта интересов.

Как отмечается в обнародованном отчете МВФ по итогам восьмого пересмотра программы EFF, комиссия продолжает внедрять меры по усилению контроля за движением капитала.

В частности, в июне она приняла решение, что сделки с внебиржевыми валютными облигациями, осуществляемыми небанковскими учреждениями, должны проходить через Расчетный центр.

В то же время МВФ указывает на серьезные вызовы в работе регулятора: дефицит персонала после увольнения трети опытных работников, проблемы с наймом из-за уровня оплаты труда и большой нагрузки, связанной с реформами инфраструктуры финансового рынка.

Для решения этих вопросов МВФ ожидает, что НКЦБФР совместно с Национальным банком до конца октября 2025 представит согласованный с международными партнерами приоритетный план реформ финансовой инфраструктуры.

Документ должен включать перечень шагов, позволяющих привлекать частный капитал и стимулировать развитие рынка новых финансовых инструментов, таких как секьюритизация, синдицированные кредиты, факторинг и лизинг.

До конца августа 2025 г. комиссия должна утвердить обновленный портфель государственных инвестпроектов, а до марта 2026 г. подготовить законодательные инициативы по приведению облигаций и секьюритизации к международным стандартам.

Напомним, в конце февраля НКЦБФР обновила свой Кодекс этики в рамках требований МВФ. Кроме этого, НКЦБФР приняла решение о запрещении вывода ценных бумаг иностранных эмитентов из депозитарного учета на период военного положения. Это решение вступило в силу с 1 января 2025 г. и отвечает требованиям меморандума с МВФ, согласованному с Национальным банком Украины.