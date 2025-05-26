НКЦБФР ограничивает оборот валютных гособлигаций: только по согласованию с НБУ

С 30 июня 2025 года депозитарные учреждения будут проводить учетные операции по договорам купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в иностранной валюте, исключительно на основании распоряжений или уведомлений, поданных Национальным банком Украины.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Такие изменения предусмотрены проектом решения НКЦБФР, принятым 23 мая и обнародованным для общественного обсуждения.

Документ вводит новые правила для операций с валютными ОВГЗ во время действия военного положения. В частности, предполагается, что такие соглашения будут производиться только с использованием механизма расчетов по принципу "поставка ценных бумаг против оплаты" (Delivery versus Payment, DvP).

В расчетах должно участвовать клиринговое учреждение — сейчас это Расчетный центр, подконтрольный НБУ.

Кроме того, решение запрещает инвестиционным фирмам заключать и выполнять сделки по валютным ОВГЗ без соблюдения механизма DvP.

Эти новшества связаны с согласованными с Международным валютным фондом обязательствами Украины. В частности, в Меморандуме с МВФ, обновленном после седьмого пересмотра программы сотрудничества, говорится о необходимости приведения внебиржевых операций с валютными ОВГЗ к стандартам банковских операций и внедрению системного контроля за движением капитала для предотвращения его оттока.

Кроме этого, НКЦБФР сделала шаг к интеграции Украины в мировое финансовое сообщество — поданы заявки на присоединение к МНМ и расширенного многостороннего Меморандума о взаимопонимании Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO).