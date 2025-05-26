НКЦПФР обмежує обіг валютних держоблігацій: лише за погодженням з НБУ

З 30 червня 2025 року депозитарні установи проводитимуть облікові операції за договорами купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованих в іноземній валюті, виключно на підставі розпоряджень або повідомлень, поданих Національним банком України.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Такі зміни передбачені проєктом рішення НКЦПФР, ухваленим 23 травня та оприлюдненим для громадського обговорення.

Документ запроваджує нові правила для операцій з валютними ОВДП під час дії воєнного стану. Зокрема, передбачається, що такі угоди здійснюватимуться лише з використанням механізму розрахунків за принципом "поставка цінних паперів проти оплати" (Delivery versus Payment, DvP).

У розрахунках має брати участь клірингова установа — наразі це Розрахунковий центр, підконтрольний НБУ.

Крім того, рішення забороняє інвестиційним фірмам укладати та виконувати правочини щодо валютних ОВДП без дотримання механізму DvP. Якщо такі правочини були вчинені, але ще не завершені, компанії мають внести до них зміни відповідно до нових вимог.

Ці новації пов’язані з узгодженими із Міжнародним валютним фондом зобов’язаннями України. Зокрема, у Меморандумі з МВФ, оновленому після сьомого перегляду програми співпраці, йдеться про необхідність приведення позабіржових операцій з валютними ОВДП до стандартів банківських операцій та запровадження системного контролю за рухом капіталу для запобігання його відтоку.

Окрім цього НКЦПФР зробила крок до інтеграції України у світову фінансову спільноту — подано заявки на приєднання до Багатостороннього меморандуму про взаєморозуміння (MMoU) та Розширеного багатостороннього Меморандуму про взаєморозуміння Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO).