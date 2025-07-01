МВФ перевіряє керівництво Нацкомісії з цінних паперів: терміни аудиту подовжено до серпня

Міжнародний валютний фонд продовжив перевірку голови та членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) до кінця серпня 2025 року. Спершу її планували завершити до кінця червня, однак процес затягнувся через складнощі із закупівлями.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Аудит відбувається відповідно до оновленого кодексу етики, розробленого за підтримки Світового банку і в межах впровадження стандартів IOSCO. Новий документ містить чіткіші вимоги до врегулювання конфлікту інтересів.

Як зазначено в оприлюдненому звіті МВФ за підсумками восьмого перегляду програми EFF, комісія продовжує впроваджувати заходи для посилення контролю за рухом капіталу.

Зокрема, у червні вона ухвалила рішення, що операції з позабіржовими валютними облігаціями, які здійснюють небанківські установи, мають проходити через Розрахунковий центр.

Водночас МВФ вказує на серйозні виклики в роботі регулятора: дефіцит персоналу після звільнення третини досвідчених працівників, проблеми з наймом через рівень оплати праці та велике навантаження, пов’язане з реформами інфраструктури фінансового ринку.

Для вирішення цих питань МВФ очікує, що НКЦПФР спільно з Національним банком до кінця жовтня 2025 року представить погоджений з міжнародними партнерами пріоритетний план реформ фінансової інфраструктури.

Документ має включати перелік кроків, які дозволять залучати приватний капітал і стимулювати розвиток ринку нових фінансових інструментів — таких як сек’юритизація, синдиковані кредити, факторинг і лізинг.

До кінця серпня 2025 року комісія має затвердити оновлений портфель державних інвестпроєктів, а до березня 2026 року підготувати законодавчі ініціативи щодо приведення облігацій та сек’юритизації до міжнародних стандартів.

Нагадаємо, в кінці лютого НКЦПФР оновила свій Кодекс етики в рамках вимог МВФ. Окрім цього, НКЦПФР ухвалила рішення про заборону виведення цінних паперів іноземних емітентів з депозитарного обліку на період воєнного стану. Це рішення набуло чинності з 1 січня 2025 року і відповідає вимогам меморандуму з МВФ, погодженому з Національним банком України.