Бизнес недоволен и обновленным законопроектом о перезагрузке БЭБ: какие требования призывает все же учесть

11 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении обновленный правительственный законопроект №10439 об усовершенствовании работы Бюро экономической безопасности. Бизнес-ассоциации проанализировали документ, указав, что он до сих пор нуждается в доработке. Об этом сообщил Украинский Совет Бизнеса.

По мнению бизнес-сообщества, неучтенными остались важные предложения, которые ставят под угрозу перезагрузку БЭБ. В частности, в правительственном законопроекте отсутствуют:

четкая процедура переаттестации всех кадров, которая содержала бы ключевые предохранители, в частности, по предотвращению восстановления на должности работников, не прошедших такую переаттестацию;

включение международных экспертов в кадровую комиссию по переаттестации всех текущих сотрудников БЭБ и комиссию по отбору новых работников БЭБ;

усиление аналитической функции бюро путем предоставления бесплатного доступа БЭБ к имеющимся государственным информационным системам;

установление критериев эффективности работы обновленного бюро и их постоянного контроля;

предоставление права кадровой комиссии во время переаттестации кадров руководствоваться обоснованным сомнением, основанным на фактах и документах – во время проверки добросовестности кандидата.

Бизнесмены отмечают, что самым критическим из неучтенных предложений является состав конкурсных комиссий для переаттестации кадров и механизм их проведения.

“Детальный механизм проведения переаттестаций должен быть изложен в законопроекте, в самих комиссиях должен быть преимущественный голос у международных экспертов, имеющих безупречную репутацию и хорошо разбирающихся в проблематике работы правоохранительных органов. Кроме того, важно ограничение доступа к должностям в БЭБ лиц, имеющих сомнительную репутацию, именно исходя из принципа обоснованного сомнения, учитывая незначительное количество коррупционных дел, закончившихся обвинительными приговорами”, – говорится в сообщении УСБ.

Кроме того, предприниматели представили наработки по изменениям в Уголовный процессуальный кодекс, а именно по части:

внедрения стандартов прокурорской деятельности;

ограничения полномочий полиции и БЭБ в части предоставления поручений оперуполномоченным Службы безопасности Украины;

обеспечения следственному судье возможности обжалования любых действий или бездействия, в том числе решений следователя, дознавателя, прокурора, принимаемых при любом процессуальном действии;

запрета повторного открытия производства по тем же основаниям после положительного решения для бизнеса вследствие обжалования предыдущих действий правоохранителей;

ответственного хранения и немедленного возвращения владельцам арестованного имущества после решения;

избрания обоснованного и соразмерного уровня залога и мер пресечения;

запрета изъятия материальных ценностей, не указанных в определении следственного судьи;

разрешения изъятия "критически важного имущества" (средства труда, являющегося составной частью хозяйственной деятельности) только по исключительным основаниям;

возложение на следственных судей обязанности проверки соблюдения органом досудебного расследования требований подследственности;

возврат сроков досудебного расследования и процедуры их продления в фактовых уголовных производствах, за исключением тяжких и особо тяжких преступлений, отнесенных к подследственности НАБУ.

В то же время отмечается, что в обновленном законопроекте №10439 правительство учло некоторые предложения бизнес-ассоциаций, а именно:

избрание претендентов на должность руководителя БЭБ комиссией с преобладающим голосом международных экспертов;

немедленная переаттестации всех работников бюро;

аудит (независимая оценка) через год и три года после назначения нового руководителя.

Учитывая вышесказанное, украинское бизнес-сообщество призывает народных депутатов немедленно доработать законопроект о перезагрузке БЭБ с учетом предложений.

“С момента создания Бюро экономической безопасности прошло почти три года, однако этот орган до сих пор не начал свою эффективную работу. В результате этого государственный бюджет Украины теряет значительные суммы доходов, а легальный украинский бизнес, который не ушел в тень даже во время крупнейшего военно-экономического кризиса, – страдает от давления правоохранительных органов", – отмечают предприниматели.

Путь законопроекта о БЭБ

29 января Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект "О Бюро экономической безопасности Украины" №10439, а также законопроект №10440 о внесении изменений в УПК и другие законодательные акты по усовершенствованию работы БЭБ.

Поданные правительством законопроекты о БЭБ подверглись критике , в частности, представителей Европейской Бизнес Ассоциации. Они попросили поддержать внесенный в парламент альтернативный законопроект №10439-2 о реформировании БЭБ. Несмотря на недовольство бизнеса, 21 февраля налоговый комитет Рады поддержал именно правительственную редакцию документа.

Как отмечал один из критиков правительственной инициативы, заместитель председателя комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос"), законопроект №10439 на самом деле не предусматривает перезагрузку БЭБ. По его словам, это наоборот цементирует систему и работу ставленников Офиса президента, которые сейчас назначены в бюро.

23 февраля законопроект был вынесен в сессионный зал парламента. Депутаты не поддержали скандальный документ. Проект закона был возвращен в финансовый комитет Рады. В итоге 11 апреля законопроект все же был проголосован в первом чтении.