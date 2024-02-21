Налоговый комитет ВР поддержал раскритикованный бизнесом правительственный законопроект о БЭБ

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект №10439 о реформе Бюро экономической безопасности (БЭБ), несмотря на позицию бизнес-сообщества и экспертов.

Об этом сообщили глава комитета Даниил Гетманцев и его заместитель нардеп Ярослав Железняк.

"Комитет рекомендовал принять правительственный законопроект №10439 о внесении изменений в Закон Украины "О Бюро экономической безопасности Украины" по усовершенствованию работы Бюро за основу, а два альтернативных к нему, поданных депутатами, отклонить", - написал Гетманцев в своем телеграм-канале.

Он добавил, что дискуссии были "очень горячими", а решение – сложным.

"Буду требовать рассмотреть все законопроекты вместе. Реформу обязательно проведем, но путь к ней самый тернистый", - резюмировал Гетманцев.

В свою очередь Железняк сообщил, что альтернативный законопроект №10439-2, который просил бизнес, рекомендовали отклонить.

По его словам, правительственный законопроект поддержали 22 члена комитета, четверо – выступили против.

Послы стран G7 направили письмо с предупреждением

Тем временем послы стран G7 направили письмо главе ВР Руслану Стефанчуку, в котором настаивают, чтобы реформа БЭБ предусматривала перезагрузку его руководства на прозрачном конкурсе и проверку добродетели других сотрудников органа, передает "Экономическая правда".

Они напомнили, что согласно отчету Еврокомиссии о политике расширения от 8 ноября 2023 года, Украина должна "ввести законодательство, которое позволит провести конкурентный, прозрачный отбор нового руководителя и других сотрудников бюро, включая надежную проверку их добродетели".

Также перезагрузка БЭБ является одним из требований меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ. Для выполнения этих требований, по словам послов, реформа БЭБ должна включать в себя следующие элементы:

Открытый, конкурентный и прозрачный конкурс на должность нового директора БЭБ, включая проверку добродетели;

проведение независимого аудита деятельности БЭБ через один и три года после назначения нового директора;

Исключение возможности увольнения главы БЭБ Кабинетом министров, в то же время оставить такую возможность по выводам независимой оценки;

Переаттестация всех работников БЭБ и назначение новых по прозрачной и урегулированной законом процедуре.

Также послы подчеркнули, что принятие любого законопроекта без вышеуказанных элементов будет оказывать негативное влияние на фискальную стабильность страны и выполнение ею условий программы МВФ и евроинтеграции.

Напомним, поданные правительством законопроекты о реформировании БЭБ ранее уже критиковал Железняк. По его мнению, законопроект №10439 не предусматривает перезагрузку БЭБ, а наоборот цементирует систему и людей от ОП, которые сейчас назначены в БЭБ. А именно перезагрузка перенесена на год после окончания войны.

"Даже отбор главы прописан так, что его будет легко отложить или манипулировать", – подчеркнул Железняк.

Он добавил, что законопроект прямо нарушает обязательства перед МВФ, ЕС и G7, а принятие в таком виде сразу приведет к остановке финансирования.

В свою очередь законопроект №10439-2 был поддержан Европейской Бизнес Ассоциацией как учитывающий предложения и комментарии бизнеса в контексте реформирования БЭБ.