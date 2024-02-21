ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2023
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Категория
Экономика
Дата публикации

Налоговый комитет ВР поддержал раскритикованный бизнесом правительственный законопроект о БЭБ

БЭБ
Фото: Бюро экономической безопасности / Facebook

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект №10439 о реформе Бюро экономической безопасности (БЭБ), несмотря на позицию бизнес-сообщества и экспертов.

Об этом сообщили глава комитета Даниил Гетманцев и его заместитель нардеп Ярослав Железняк.

"Комитет рекомендовал принять правительственный законопроект №10439 о внесении изменений в Закон Украины "О Бюро экономической безопасности Украины" по усовершенствованию работы Бюро за основу, а два альтернативных к нему, поданных депутатами, отклонить", - написал Гетманцев в своем телеграм-канале.

Он добавил, что дискуссии были "очень горячими", а решение – сложным.

"Буду требовать рассмотреть все законопроекты вместе. Реформу обязательно проведем, но путь к ней самый тернистый", - резюмировал Гетманцев.

В свою очередь Железняк сообщил, что альтернативный законопроект №10439-2, который просил бизнес, рекомендовали отклонить.

По его словам, правительственный законопроект поддержали 22 члена комитета, четверо – выступили против.

Послы стран G7 направили письмо с предупреждением

Тем временем послы стран G7 направили письмо главе ВР Руслану Стефанчуку, в котором настаивают, чтобы реформа БЭБ предусматривала перезагрузку его руководства на прозрачном конкурсе и проверку добродетели других сотрудников органа, передает "Экономическая правда".

Они напомнили, что согласно отчету Еврокомиссии о политике расширения от 8 ноября 2023 года, Украина должна "ввести законодательство, которое позволит провести конкурентный, прозрачный отбор нового руководителя и других сотрудников бюро, включая надежную проверку их добродетели".

Также перезагрузка БЭБ является одним из требований меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ. Для выполнения этих требований, по словам послов, реформа БЭБ должна включать в себя следующие элементы:

  • Открытый, конкурентный и прозрачный конкурс на должность нового директора БЭБ, включая проверку добродетели;
  • проведение независимого аудита деятельности БЭБ через один и три года после назначения нового директора;
  • Исключение возможности увольнения главы БЭБ Кабинетом министров, в то же время оставить такую возможность по выводам независимой оценки;
  • Переаттестация всех работников БЭБ и назначение новых по прозрачной и урегулированной законом процедуре.

Также послы подчеркнули, что принятие любого законопроекта без вышеуказанных элементов будет оказывать негативное влияние на фискальную стабильность страны и выполнение ею условий программы МВФ и евроинтеграции.

Напомним, поданные правительством законопроекты о реформировании БЭБ ранее уже критиковал Железняк. По его мнению, законопроект №10439 не предусматривает перезагрузку БЭБ, а наоборот цементирует систему и людей от ОП, которые сейчас назначены в БЭБ. А именно перезагрузка перенесена на год после окончания войны.

"Даже отбор главы прописан так, что его будет легко отложить или манипулировать", – подчеркнул Железняк.

Он добавил, что законопроект прямо нарушает обязательства перед МВФ, ЕС и G7, а принятие в таком виде сразу приведет к остановке финансирования.

В свою очередь законопроект №10439-2 был поддержан Европейской Бизнес Ассоциацией как учитывающий предложения и комментарии бизнеса в контексте реформирования БЭБ.

Автор:
Ольга Колесниченко