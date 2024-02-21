Податковий комітет ВР підтримав урядовий законопроєкт про БЕБ, який розкритикував бізнес

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт №10439 про реформу Бюро економічної безпеки (БЕБ), незважаючи на позицію бізнес-спільноти і експертів.

Про це повідомили голова комітету Данило Гетманцев і його заступник нардеп Ярослав Железняк.

"Комітет рекомендував прийняти урядовий законопроєкт №10439 про внесення змін до Закону України "Про Бюро економічної безпеки України" щодо удосконалення роботи Бюро за основу, а два альтернативних до нього, поданих депутатами, відхилити", - написав Гетманцев у своєму телеграм-каналі.

Він додав, що дискусії були "дуже гарячими", а рішення – складним.

"Буду вимагати розглянути всі законопроекти разом. Реформу обовʼязково проведемо, але шлях до неї є найтернистіший", - резюмував Гетманцев.

Своєю чергою Железняк повідомив, що альтернативний законопроєкт №10439-2, який просив бізнес, рекомендували відхилити.

За його словами, урядовий законопроєкт підтримали 22 члени комітету, четверо – виступили проти.

Посли країн G7 надіслали листа з попередженням

Тим часом посли країн G7 надіслали листа голові ВР Руслану Стефанчуку, у якому наполягають, аби реформа БЕБ передбачала перезавантаження його керівництва на прозорому конкурсі та перевірку доброчесності інших співробітників органу, передає "Економічна правда".

Вони нагадали, що відповідно до звіту Єврокомісії про політику розширення від 8 листопада 2023 року, Україна повинна "запровадити законодавство, яке дозволить провести конкурентний, прозорий відбір нового керівника та інших співробітників бюро, включаючи надійну перевірку їхньої доброчесності".

Також перезавантаження БЕБ є однією з вимог меморандуму про співпрацю України з МВФ. Для виконання цих вимог, за словами послів, реформа БЕБ повинна включати наступні елементи:

Відкритий, конкурентний і прозорий конкурс на посаду нового директора БЕБ, включаючи перевірку доброчесності;

Проведення незалежного аудиту діяльності БЕБ через один і три роки після призначення нового директора;

Виключення можливості звільнення голови БЕБ Кабінетом міністрів, натомість залишити таку можливість за висновками незалежної оцінки;

Переатестація всіх працівників БЕБ і призначення нових за прозорою та врегульованою законом процедурою.

Також посли наголосили, що прийняття будь-якого законопроєкту без вищевказаних елементів матиме негативний вплив на фіскальну стабільність країни та виконання нею умов програми МВФ та євроінтеграції.

Нагадаємо, подані урядом законопроєкти про реформування БЕБ раніше вже критикував Железняк. На його думку, законопроєкт №10439 не передбачає перезавантаження БЕБ, а навпаки цементує систему і людей від ОП, які зараз призначені в БЕБ. А саме перезавантаження перенесено на рік після закінчення війни.

"Навіть відбір голови прописаний так, що його буде легко відкласти або зманіпулювати", - підкреслив Железняк.

Він додав, що законопроєкт прямо порушує зобовʼязання перед МВФ, ЄС та G7, а прийняття в такому вигляді одразу призведе до зупинки фінансування.

Своєю чергою законопроєкт №10439-2 був підтриманий Європейською Бізнес Асоціацією як такий, що враховує пропозиції та коментарі бізнесу в контексті реформування БЕБ.