Рада приняла законопроект о криминализации контрабанды, против которого выступал бизнес

Верховная Рада на пленарном заседании 9 декабря поддержала во втором чтении и в целом законопроект №5420 о криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, за указанный законопроект проголосовали 248 народных избранников.

Железняк отметил, что приняли законопроект с правками, на которых настаивал бизнес, а именно:

Пороги по товарной контрабанде будут увеличены в пять раз.



Пороги по подакцизным товарам увеличатся в 2 раза.



Закон вступает в силу с 1 июля 2024 года – это дедлайн по МВФ по перезагрузке Бюро экономической безопасности.

Учтены многочисленные настояния бизнеса по указанию умышленной формы вины, исключительно при наличии которой может происходить квалификация действий как преступления.

Существенно ограничены возможные случаи привлечения к ответственности по «контрабандным» статьям за предоставление документов с ложными сведениями – в измененной редакции они должны быть основанием для перемещения товаров, должны подлежать обязательному декларированию в соответствии с таможенным законодательством, а также влиять на определение размера таможенных платежей или соблюдение мер нетарифного регулирования.

Как напомнил Железняк, принятие законопроекта является требованием макрофина от ЕС на 1,5 млрд евро в этом году.

Этот законопроект был внесен в Верховную Раду президентом Украины Владимиром Зеленским и проголосован за основу летом 2021 года.

Бизнес призвал Раду не криминализировать товарную контрабанду

Напомним, что бизнес выступал против этого законопроекта и требовал пересмотра некоторых норм. Многочисленные бизнес-ассоциации отмечали, что законопроект требует существенной доработки в части установления четкого перечня субъектов уголовной ответственности, поскольку остается не понятным, кто именно может быть привлечен к ней за такие преступления – руководитель предприятия, декларант, таможенный брокер, перевозчик и т.д.

Также бизнес заявлял о нарушении прав субъектов внешнеэкономической деятельности (при определении таможенными органами таможенной стоимости товаров, кода товаров, составлении протоколов, которые в судебном порядке отменяются) и отсутствии действенных механизмов возмещения причиненного вреда и ответственности должностных лиц.

По мнению бизнеса, законопроект противоречит мировым правовым практикам и создает дополнительные риски для бизнеса, что в условиях блокирования границы превращает импорт сырья и комплектующих "почти в невозможную миссию".