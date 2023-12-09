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Рада приняла законопроект о криминализации контрабанды, против которого выступал бизнес
Верховная Рада на пленарном заседании 9 декабря поддержала во втором чтении и в целом законопроект №5420 о криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
По его словам, за указанный законопроект проголосовали 248 народных избранников.
Железняк отметил, что приняли законопроект с правками, на которых настаивал бизнес, а именно:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
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Пороги по товарной контрабанде будут увеличены в пять раз.
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Пороги по подакцизным товарам увеличатся в 2 раза.
- Закон вступает в силу с 1 июля 2024 года – это дедлайн по МВФ по перезагрузке Бюро экономической безопасности.
- Учтены многочисленные настояния бизнеса по указанию умышленной формы вины, исключительно при наличии которой может происходить квалификация действий как преступления.
- Существенно ограничены возможные случаи привлечения к ответственности по «контрабандным» статьям за предоставление документов с ложными сведениями – в измененной редакции они должны быть основанием для перемещения товаров, должны подлежать обязательному декларированию в соответствии с таможенным законодательством, а также влиять на определение размера таможенных платежей или соблюдение мер нетарифного регулирования.
Как напомнил Железняк, принятие законопроекта является требованием макрофина от ЕС на 1,5 млрд евро в этом году.
Этот законопроект был внесен в Верховную Раду президентом Украины Владимиром Зеленским и проголосован за основу летом 2021 года.
Бизнес призвал Раду не криминализировать товарную контрабанду
Напомним, что бизнес выступал против этого законопроекта и требовал пересмотра некоторых норм. Многочисленные бизнес-ассоциации отмечали, что законопроект требует существенной доработки в части установления четкого перечня субъектов уголовной ответственности, поскольку остается не понятным, кто именно может быть привлечен к ней за такие преступления – руководитель предприятия, декларант, таможенный брокер, перевозчик и т.д.
Также бизнес заявлял о нарушении прав субъектов внешнеэкономической деятельности (при определении таможенными органами таможенной стоимости товаров, кода товаров, составлении протоколов, которые в судебном порядке отменяются) и отсутствии действенных механизмов возмещения причиненного вреда и ответственности должностных лиц.
По мнению бизнеса, законопроект противоречит мировым правовым практикам и создает дополнительные риски для бизнеса, что в условиях блокирования границы превращает импорт сырья и комплектующих "почти в невозможную миссию".