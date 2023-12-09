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Рада прийняла законопроєкт щодо криміналізації контрабанди, проти якого виступав бізнес
Верховна Рада на пленарному засіданні 9 грудня підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт № 5420 щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За його словами, за зазначений законопроєкт проголосували 248 народних обранців.
Железняк зауважив, що прийняли законопроєкт з правками, на яких наполягав бізнес, а саме:Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
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Пороги по товарній контрабанді будуть збільшені в 5 разів.
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Пороги по підакцизних товарах збільшаться в 2 рази.
- Закон вступає в силу з 1 липня 2024 - це дедлайн по МВФ по перезавантаженню Бюро економічної безпеки.
- Враховано численні наполягання бізнесу щодо зазначення умисної форми вини, виключно за наявності якої може відбуватися кваліфікація дій як злочину.
- Суттєво обмежено можливі випадки притягнення до відповідальності за «контрабандними» статтями за подання документів із неправдивими відомостями – у зміненій редакції вони мають бути підставою для переміщення товарів, мають підлягати обов’язковому декларуванню відповідно до митного законодавства, а також мати вплив на визначення розміру митних платежів чи дотримання заходів нетарифного регулювання.
Як нагадав Железняк, прийняття законопроєкту є вимогою макрофіну від ЄС на 1,5 млрд євро в цьому році.
Цей законопроєкт був внесений до Верховної Ради президентом України Володимиром Зеленським і проголосований за основу ще влітку 2021 року.
Бізнес закликав Раду не криміналізувати товарну контрабанду
Нагадаємо, що бізнес виступав проти цього законопроєкту і вимагав перегляду деяких норм. Численні бізнес-асоціації наголошували, що законопроєкт потребує суттєвого доопрацювання у частині встановлення чіткого переліку суб’єктів кримінальної відповідальності, бо залишається не зрозумілим, хто саме може бути притягнений до неї за такі злочини – керівник підприємства, декларант, митний брокер, перевізник тощо.
Також бізнес заявляв про порушення прав суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (при визначенні митними органами митної вартості товарів, коду товарів, складення протоколів, які в судовому порядку скасовуються) і відсутність дієвих механізмів відшкодування завданої шкоди та відповідальності посадових осіб.
На думку бізнесу, законопроєкт суперечить світовим правовим практикам та створює додаткові ризики для бізнесу, що в умовах блокування кордону перетворює імпорт сировини та комплектуючих "майже у неможливу місію".