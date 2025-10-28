Українська текстильна компанія знайшла новий ринок збуту: деталі

Українська компанія "ТК-Домашній текстиль" розширює географію експорту: вже відправлено до Румунії першу партію різноманітних комплектів постільної білизни.

Як пише Delo.ua, про це повідомив власник "ТК-Домашній текстиль" Олександр Соколовський.

За його словами, до країн, з якими компанія має стабільні контракти на експорт готової продукції (а це Данія, Німеччина, Литва, Латвія, Грузія, Франція), додається ще Румунія, куди відправили першу машину з виробами власного виробництва.

"Поки що це тільки різноманітні комплекти постільної білизни з сатину, бязі та фланелі, виготовлені з 100% бавовни виробництва "ТК-Чернигів". Хоча далі плануємо значно розширити асортимент для цього замовника", – уточнив Соколовський.

Він додав, що кожна нова країна – це ще одне підтвердження, що український текстиль має достойне місце на європейському ринку.

Соколовський також повідомив про те, що компанія "ТК-Домашній текстиль" другий рік поспіль стала переможцем конкурсу "Кращий експортер року" за підсумками роботи у 2024 році в галузі "Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів".

Раніше Соколовський розповідав, що половина української легкої промисловості перебуває в тіні. Контрабанда тканин, нелегальні цехи та гуртові ринки створюють умови, за яких "білий" бізнес не витримує конкуренції. Детальніше про це читайте в інтерв’ю "Війна за форму для ЗСУ: як "Текстиль-Контакт" бореться з імпортерами та тінню" на Delo.ua.