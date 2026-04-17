НБУ подписал меморандум с канадской Toronto Centre для усиления финансового надзора

Национальный банк Украины и канадская организация Toronto Centre подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития надзорных способностей и усиления институциональной устойчивости НБУ. Документ был заключен 15 апреля 2026 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Меморандум предусматривает поддержку развития институциональной способности Нацбанка, укрепление организационной устойчивости и повышение эффективности надзорной деятельности регулятора. Речь идет, в частности, о внедрении лучших международных практик управления рисками и адаптации к новым вызовам финансового сектора.

Toronto Centre является международной организацией, специализирующейся на подготовке кадров и развитии компетенций для органов финансового надзора. После начала полномасштабной войны структура активизировала поддержку Украины и Нацбанка, в частности, через специализированные программы по кризисной готовности и других приоритетных направлений.

Президент и исполнительный директор Toronto Centre Бабак Аббасзадех заявил, что финансовая стабильность Украины остается под давлением из-за войны, а устойчивость работников НБУ является примером для международного сообщества регуляторов. По его словам, организация продолжит оказывать Нацбанку специализированную учебу и экспертную поддержку.

Глава НБУ Андрей Пышный подчеркнул, что несмотря на снижение внимания мировых медиа война и дальше создает серьезные риски для макрофинансовой стабильности. Он отметил, что образовательные программы и техническая помощь Toronto Centre помогают укреплять институциональную способность регулятора и поддерживать устойчивость финансовой системы Украины.

В Нацбанке также напомнили, что Канада с начала полномасштабного вторжения предоставила Украине помощь более чем на $23,5 млрд в сферах экономики, гуманитарной поддержки, развития и стабилизации.

