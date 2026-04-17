НБУ підписав меморандум із канадською Toronto Centre для посилення фінансового нагляду

Національний банк України та канадська організація Toronto Centre підписали меморандум про співпрацю у сфері розвитку наглядових спроможностей і посилення інституційної стійкості НБУ. Документ уклали 15 квітня 2026 року.

Меморандум передбачає підтримку розбудови інституційної спроможності Нацбанку, зміцнення організаційної стійкості та підвищення ефективності наглядової діяльності регулятора. Йдеться, зокрема, про впровадження кращих міжнародних практик управління ризиками та адаптацію до нових викликів фінансового сектору.

Toronto Centre є міжнародною організацією, що спеціалізується на підготовці кадрів і розвитку компетенцій для органів фінансового нагляду. Після початку повномасштабної війни структура активізувала підтримку України та Нацбанку, зокрема через спеціалізовані програми з кризової готовності та інших пріоритетних напрямів.

Президент і виконавчий директор Toronto Centre Бабак Аббасзадех заявив, що фінансова стабільність України залишається під тиском через війну, а стійкість працівників НБУ є прикладом для міжнародної спільноти регуляторів. За його словами, організація продовжить надавати Нацбанку спеціалізоване навчання та експертну підтримку.

Голова НБУ Андрій Пишний наголосив, що попри зниження уваги світових медіа війна й надалі створює серйозні ризики для макрофінансової стабільності. Він зазначив, що освітні програми та технічна допомога Toronto Centre допомагають зміцнювати інституційну спроможність регулятора та підтримувати стійкість фінансової системи України.

У Нацбанку також нагадали, що Канада з початку повномасштабного вторгнення надала Україні допомогу на понад $23,5 млрд у сферах економіки, гуманітарної підтримки, розвитку та стабілізації.

