НБУ наближає банківське регулювання України до стандартів ЄС

Національний банк України системно впроваджує ключові вимоги до діяльності банків відповідно до Базельських стандартів і законодавства Європейського Союзу. За результатами самооцінки 2025 року, проведеної за підтримки міжнародних партнерів, рівень еквівалентності українського банківського регулювання європейським вимогам уже досяг 78%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Водночас для вступу України до ЄС необхідно повністю імплементувати всі чинні в Євросоюзі регуляторні вимоги. З цією метою НБУ розробив покроковий план упровадження подальших змін у банківському нагляді та регулюванні.

Ключові етапи регуляторних змін

Наприкінці 2025 року вже було оновлено вимоги щодо контролю концентрації кредитного ризику (LEX) та покриття капіталом операційного ризику. Також запроваджено вимоги до розкриття інформації про управління ризиками відповідно до Pillar III.

У першому півріччі 2026 року НБУ планує знизити мінімальні вимоги до достатності капіталу до рівня, що діє в ЄС. Паралельно буде впроваджено обов’язкове дотримання банками буферів консервації капіталу та буферів системної важливості, а також вимоги до управління ризиком третіх сторін.

У другому півріччі 2026 року регулятор продовжить роботу над упровадженням підходів до управління ESG-ризиками, встановить вимоги щодо дотримання індивідуальних нормативів у межах Pillar II та розширить перелік інформації для розкриття за Pillar III.

У 2027 році очікується врахування інструментів сек’юритизації в регуляторних нормативах після розроблення та ухвалення відповідного законодавства.

Наступним етапом, уже після завершення воєнного стану та вступу України до ЄС, стане імплементація Директиви з відновлення та врегулювання банків (BRRD), а також запровадження складніших методів розрахунку вимог до капіталу.

Готовність банківського сектору

Банківський сектор демонструє готовність до запланованих змін. Оцінка стійкості 2025 року підтвердила наявність достатнього запасу міцності в системі та здатність банків зберігати стабільність навіть за несприятливих сценаріїв.

Крім того, банки забезпечили безперервність ключових процесів, що дозволяє здійснювати подальшу трансформацію сектору практично непомітно для клієнтів.

Раніше НБУ зазначав, що зміни стосуються розрахунку ризику коригування кредитної оцінки (CVA), розширення переліку надавачів забезпечення для зниження кредитних ризиків та скасування застарілих нормативів ліквідності на користь сучасних європейських підходів