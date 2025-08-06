Євроінтеграція банківського сектору: НБУ запровадив нові вимоги

Національний банк України оновлює правила для банків та банківських груп, наближаючи їх до європейських стандартів. Зміни стосуються розрахунку ризику коригування кредитної оцінки (CVA), розширення переліку надавачів забезпечення для зниження кредитних ризиків та скасування застарілих нормативів ліквідності на користь сучасних європейських підходів

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Нові вимоги для банків

Запроваджується новий підхід до розрахунку мінімального розміру ризику коригування кредитної оцінки (Credit Valuation Adjustment, CVA).

Це один із ризиків, який банки мають покривати власним капіталом для дотримання нормативів достатності капіталу. CVA відображає ймовірність зміни вартості позабіржових деривативів у випадку погіршення фінансового стану контрагента. Цей крок дозволяє повністю узгодити методику розрахунку капітальних вимог зі стандартами ЄС. Нові правила вводяться поетапно:

з 1 лютого до 1 березня 2026 року — тестові розрахунки;

з 1 березня 2026 року — перехід на оновлений розрахунок нормативів для банків;

з 1 квітня 2026 року — застосування нових вимог для банківських груп.

Розширюється перелік прийнятних надавачів забезпечення для зниження кредитного ризику.

Тепер банки зможуть враховувати гарантійні інструменти, які надають юридичні особи публічного права (Public Sector Entity, PSE) із провідних країн. Такі гарантії застосовуються в межах міжнародних програм підтримки України і допоможуть українським підприємствам легше отримувати кредити для реалізації проєктів з відновлення країни, зокрема в межах ініціативи Ukraine Facility.

Завершено перехід на європейські стандарти оцінки ліквідності для банківських груп.

У зв’язку з цим скасовано розрахунок нормативів поточної ліквідності (Н5к) та короткострокової ліквідності (Н6к) на консолідованій основі. Відтепер контроль за ліквідністю здійснюватиметься через європейські показники — коефіцієнт покриття ліквідністю (LCRк) та коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFRк).

Зазначені кроки сприятимуть підвищенню інвестиційної привабливості банківського сектору, розширенню можливостей отримання фінансової підтримки від міжнародних партнерів та реалізації стратегічних заходів з розвитку кредитування та відновлення України, наголошують в пресслужбі.

Нагадаємо, в липневому Інфляційному звіті Національний банк погіршив також очікування щодо можливого повернення в країну біженців, які виїхали після початку повномасштабної війни Росії проти України в лютому 2022 року.