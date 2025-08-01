НБУ погіршив очікування щодо повернення біженців: перші 100 тисяч українців повернуться не раніше 2027 року

Національний банк погіршив очікування щодо можливого повернення в країну біженців, які виїхали після початку повномасштабної війни Росії проти України в лютому 2022 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на липневий Інфляційний звіт НБУ.

Важлива деталь: ще в квітні у своєму інфляційному звіті НБУ очікував початок чистого повернення (переважання кількості тих, хто повернувся в країну, над кількістю тих, хто виїхав – Ред.) біженців в Україну в 2026 році.

Національний банк погіршив очікування щодо майбутньої динаміки повернення українських біженців, ураховуючи повільну нормалізацію економічних умов в країні на тлі повномасштабної війни, що триває.

Щодо прогнозу на 2025 рік, то квітневі припущення НБУ залишаються незмінними: за результатами року очікується чистий відплив близько 200 тисяч українців за кордон.

Передбачається, що у 2026 році відплив мігрантів триватиме схожими з цьогорічними темпами – близько 200 тисяч осіб. Нагадаємо, квітневий прогноз передбачав повернення в Україну 200 тисяч біженців.

Чисте повернення біженців в Україну розпочнеться лише у 2027 році. НБУ очікує повернення того року близько 100 тисяч українців. Примітно, що у попередньому (квітневому) прогнозі НБУ очікував чисте повернення в Україну в 2027 році 500 тисяч осіб.

Чому НБУ погіршив прогноз

В НБУ зазначають, що швидкість зворотної міграції залежатиме від безпекових ризиків. Збереження високих безпекових ризиків, зокрема обстріли Росією всієї території України та теракти проти цивільного населення, зумовлюють помірний відплив мігрантів за кордон. Крім того, зростає адаптація українців до життя за кордоном. Так, Європейський Союз продовжив строк дії режиму тимчасового захисту для українських мігрантів до березня 2027 року.

Після цього країни ЄС мають визначити інші режими правового статусу українців, які залишатимуться в цих країнах, крім тимчасового захисту, або режими їх повернення додому. Конкретні рішення залежатимуть передусім від урядів відповідних країн (питання мігрантів уже є частиною політичної дискусії під час виборів у низці країн). Також будуть враховуватись ступінь адаптації українців – наявність роботи, сплату податків, навчання в місцевих закладах освіти тощо.

Продовження термінів перебування в ЄС та/або перехід на сталі режими перебування з великою ймовірністю стримуватиме активне повернення мігрантів в Україну, прогнозують в Нацбанку.

Що очікує ринок праці України

Тривалий міграційний відплив та повільне повернення мігрантів зумовлюватимуть збереження дефіциту робочої сили в Україні та її суттєву нерівномірність за видами діяльності та регіонами. Це стримуватиме відновлення економіки та стимулюватиме подальше збільшення зарплат вищими темпами, ніж зростання продуктивності, що посилюватиме інфляційний тиск.

Ризики нарощування активності бойових дій та/або інтенсивності обстрілів тилових регіонів, окупації нових територій або значно довшої тривалості високих безпекових ризиків зберігаються значними, констатують в НБУ. Тож, у разі реалізації таких ризиків, міграційний відплив з України посилиться. Це, зокрема, зумовить більший дефіцит робочої сили і скорочення кількості внутрішніх споживачів із відповідними гіршими наслідками для ВВП та інфляції.

Водночас, зазначають в НБУ, швидка нормалізація економічних умов, стрімке нарощування інвестицій у відновлення інфраструктури та виробничих потужностей з відповідною розбудовою робочих місць, а також активні зусилля уряду щодо кампаній із повернення мігрантів можуть пожвавити повернення українців і пом’якшити дефіцит робочої сили.

Нагадаємо, в інтерв’ю для видання Delo.ua голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що Україна не має фінансової можливості стимулювати повернення громадян із-за кордону прямими виплатами чи пільгами. Водночас держава повинна створювати привабливі умови для повернення – зокрема, забезпечити гідний рівень зарплат, доступне житло.

В нещодавньому інтерв’ю для Delo.ua ректор Київської школи економіки (KSE) Тимофій Брік заявив, що Україні вигідно, щоб частина біженців залишалася за кордоном.

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елла Лібанова вважає, що Україні вдасться повернути не більше, ніж половину біженців, які виїхали через війну.

За даними Євростату на 31 березня 2025 року понад 4,26 млн українців мали тимчасовий захист у ЄС. Найбільше українців з тимчасовим захистом перебувало в Німеччині (1,18 млн), Польщі (майже 1 млн) та Чехії (понад 365 тис.).