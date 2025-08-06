Евроинтеграция банковского сектора: НБУ ввел новые требования

Национальный банк Украины обновляет правила для банков и банковских групп, приближая их к европейским стандартам. Изменения касаются расчета риска корректировки кредитной оценки (CVA), расширения перечня предоставлятелей обеспечения снижения кредитных рисков и отмены устаревших нормативов ликвидности в пользу современных европейских подходов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Новые требования для банков

Вводится новый подход для расчета минимального размера риска корректировки кредитной оценки (Credit Valuation Adjustment, CVA).

Это один из рисков, который должны покрывать банки собственным капиталом для соблюдения нормативов достаточности капитала. CVA отражает вероятность изменения стоимости внебиржевых деривативов в случае ухудшения финансового положения контрагента. Этот шаг позволяет полностью согласовать методику расчета капитальных требований со стандартами ЕС. Новые правила вводятся поэтапно:

с 1 февраля по 1 марта 2026 года - тестовые расчеты;

с 1 марта 2026 года - переход на обновленный расчет нормативов для банков;

с 1 апреля 2026 года – применение новых требований для банковских групп.

Расширяется список приемлемых предоставлятелей обеспечения для понижения кредитного риска.

Теперь банки смогут учитывать гарантийные инструменты, предоставляемые юридическими лицами публичного права (Public Sector Entity, PSE) из ведущих стран. Такие гарантии применяются в рамках международных программ поддержки Украины и помогут украинским предприятиям легче получать кредиты для реализации проектов по восстановлению страны, в частности, в рамках инициативы Ukraine Facility.

Завершен переход на европейские стандарты оценки ликвидности для банковских групп.

В этой связи отменен расчет нормативов текущей ликвидности (Н5к) и краткосрочной ликвидности (Н6к) на консолидированной основе. Теперь контроль за ликвидностью будет осуществляться через европейские показатели — коэффициент покрытия ликвидностью (LCRк) и коэффициент чистого стабильного финансирования (NSFRк).

Указанные шаги будут способствовать повышению инвестиционной привлекательности банковского сектора, расширению возможностей получения финансовой поддержки от международных партнеров и реализации стратегических мер по развитию кредитования и восстановлению Украины, отмечают в пресс-службе.

Напомним, в июльском Инфляционном отчете Национальный банк ухудшил также ожидания возможного возвращения в страну беженцев, выехавших после начала полномасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года.